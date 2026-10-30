Марк Маркес най-бърз, Мартин 20-ти на старта на уикенда в Малайзия

Световният шампион Марк Маркес оглави класирането в края на първата свободна тренировка преди Гран При на Малайзия, в която неговият основен съперник в спора за титлата в MotoGP Хорхе Мартин се класира едва 20-ти.

Normal @marcmarquez93 service resumed 🔝 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/p99rf0F4OP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Мартинаторът беше обект на най-голямо внимание в хода на откриващите 45 минути за подготовка на „Сепанг“ заради неговото състояние. Той участва в тренировката само шест дни, след като счупи дясната си китката в падането с малко над 200 км/ч по време на спринта в Австралия.

All eyes on that wrist 👀 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/DBTngXM8Ty — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Заводският пилот на Априлия направи общо 12 обиколки в рамките на сесията, в които постигна най-добро време от 2:00.747. То му беше достатъчно за 20-то място с изоставане от 1.835 секунди спрямо Маркес, който оглави подреждането с 1:58.912.

Session done for @88jorgemartin ✅ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/iYJ2lW7jJO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Световният шампион беше единственият пилот, който слезе под 1:59 в рамките на първата свободна тренировка на „Сепанг“, като втори и трети с равен пасив от 0.474 зад него се класираха Марко Бедзеки и Педро Акоста. Енеа Бастианини зае четвъртата позиция с изоставане от 0.776, а челната петица оформи Брад Биндър, който беше с 0.825 по-бавен от Маркес.

No issues so far for @marcmarquez93 👊 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/fEKBf6uBCY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Бастианини и Биндър записаха своите най-добри обиколки в края на тренировката, когато сложиха нови гуми, което стори и Франко Морбидели, който се класира шести. Миналогодишният победител в Малайзия Алекс Маркес се нареди седми, като пилотът на Грезини Дукати беше последният пилот с пасив от по-малко от секунда спрямо лидера. Зад него топ 10 допълниха Йоан Зарко, Фабио Ди Джанантонио и Диого Морейра.

В рамките на първата свободна тренировка на „Сепанг“ нямаше нито едно падане, като единственият по-сериозен инцидент дойде 12 минути преди края на сесията. Тогава предният калник на мотора на Икер Лекуона се взриви в спирането за последния завой и разсипа отломки по пистата, което наложи кратко спиране на тренировката, за да могат маршалите да почистят трасето.

💥 @LecuonaIker's front fender just left the chat #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/uHdHVvvoWZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Въпреки че падания нямаше, в хода на сесията стана ясно, че уикендът в Малайзия е приключил за Раул Фернандес. Пилотът на Тракхаус Априлия направи пет тура с най-добро време от 2:00.581, достатъчно за 17-то място, но болката в дясната му ръка се оказа прекалено голяма и съответно той няма да продължи участието си на „Сепанг“.

Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес

Уикендът за Гран При на Малайзия, 19-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 9:00 часа българско време с 60-минутната официална тренировка. По традиция тя ще определи кои ще са десетимата пилоти, които ще се класират директно за втората фаза на съботната квалификация.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages