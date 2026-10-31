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Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

  • 31 окт 2026 | 05:38
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Алекс Маркес победи брат си и грабна полпозишъна в Малайзия

Миналогодишният победител в Гран При на Малайзия Алекс Маркес победи брат си Марк и завоюва полпозишъна за тазгодишното издание на надпреварата край Куала Лумпур. За по-малкия от братята Маркес това е първа спечелена квалификация от миналогодишното издание на Гран При на Каталуния.

Пилотът на Грезини Дукати беше най-бърз и в двете излизания на пистата в рамките на втората фаза на квалификацията, като в крайна сметка я спечели с обиколка за 1:56.493. С нея той победи с 0.070 секунди своя брат, а тройката с пасив от 0.084 оформи Педро Акоста с КТМ.

Ай Огура ще оглави втората редица пред Марко Бедзеки и Фабио Ди Джанантонио, а Енеа Бастианини, Йоан Зарко и Франко Морбидели ще поделят третия ред. Франческо Баная не успя да се пребори за четвърти пореден полпозишън на „Сепанг“, след като завърши на 0.794 зад Алекс Маркес и ще стартира десети пред Жоан Мир и Маверик Винялес, които бяха най-бавни във втората част на квалификацията.

В края на първата фаза Зарко оглави класирането с 1:57.341 и аванс от 0.211 пред Баная, което класира двамата за решителните 15 минути на битката за полпозишъна. Първи извън тях остана Лука Марини, който завърши на 0.071 зад Баная и ще трябва стартира 13-ти.

Заводският пилот на Хонда направи силни първи два сектора във финалната си летяща обиколка, но допусна грешка в деветия завой, която сложи край на надеждите му за класиране за втората фаза. Така италианецът ще оглави петата редица, а компания на него ще му правят Диого Морейра и Брад Биндър.

Шестият ред ще бъде окупиран от пилоти на Ямаха, като сателитният пилот на Прамак Джак Милър ще потегли пред двамата заводски състезатели – Алекс Ринс и Фабио Куартараро. Двамата заместващи пилоти – Аугусто Фернандес и Икер Лекуона, които кара съответно вместо Топрак Разгатлиоглу и Фермин Алдегер в екипите на Прамак Ямаха и Грезини Дукати ще стартират от последната редица.

Хорхе Мартин не се появи на пистата в рамките на квалификацията, като в нейния ход от Априлия съобщиха, че испанецът няма да продължи участието си в състезателния уикенд в Малайзия. Така в спринт аи състезанието на „Сепанг“ участие ще вземат 20 пилоти, след като и Раул Фернандес се оттегли още в хода на петъчната първа свободна тренировка.

Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия
Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

Уикендът за Гран При на Малайзия, 19-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 9:00 часа българско време със спринта, който ще бъде с продължителност от 10 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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