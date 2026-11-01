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Победа за Алонсо в Малайзия, Гевара навакса още 2 точки на Гонсалес

  • 1 ное 2026 | 08:09
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Победа за Алонсо в Малайзия, Гевара навакса още 2 точки на Гонсалес

Давид Алонсо завоюва своята втора победа за сезона в Moto2, след като триумфира в надпреварата за Гран При на Малайзия, побеждавайки съотборника си Дани Олгадо.

Алонсо стартира състезанието на „Сепанг“ от четвъртата позиция и още в самото начало изпревари претендента за титлата Исан Гевара. В средата на втория тур колумбиецът задмина и Анхел Пикерас, за да се изкачи на втората позиция зад съотборника си Олгадо, с когото дори не си говори.

Атаката на Алонсо дойде в спирането за четвъртия завой в шестата обиколка, като Олгадо нямаше шанс да я парира. Впоследствие Алонсо започна да се откъсва, но допусна доста сериозна грешка в края на 14-ия тур, когато беше близо до чудовищен хайсайт в 14-ия завой.

Тази неточност на колумбиеца позволи на Олгадо да се залепи за него само две обиколки преди финала. Въпреки това испанецът не може да изгради атака и завърши на цели 1.932 секунди зад съотборника си.

Тройката оформи Пикерас, за когото това е първо качване на подиума в Moto2. То идва след няколко много трудни месеца за испанеца, който получи тежка контузия в Остин през април, когато счупи бедрената си кост, след като беше ударен от Адриан Ферандес.

Гевара финишира на четвъртата позиция, след като нямаше скоростта да се бори за първите трима в Малайзия, което сложи край на серията му от три поредни победи. Въпреки това испанецът си тръгва доволен от „Сепанг“, след като навакса още две точки на Мануел Гонсалес в битката за титлата.

Гонсалес ограничи максимално щетите по преднината си, след като стартира едва девети и завърши пети. Пилотът на ИнтактГП, който имаше тежко падане в петък, направи силни обиколки, в които прогресира до петото място, след което просто запази позицията си до финала. Зад него Адриан Уертас, Колин Вейер, Иван Ортола, Челестино Виети и Алекс Ескриг оформиха топ 10, а в точките влязоха още Хосе Антонио Руеда, Алонсо Лопес, Дани Муньос и Филип Салач.

В генералното класиране преди финалните три кръга за сезона Гонсалес е лидер с актив от 276.5 точки и аванс от само 3.5 пред Гевара. Третият Ортола изостава със 77 пункта от лидера, което означава, че той вече е вън от сметките за титлата. Победителят от Малайзия Алонсо е четвърти с пасив от 85.5 точки спрямо водача.

Сезонът в Moto2 трябва да продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Катар. Провеждането на състезателния уикенд на „Лусайл“ обаче все още не е напълно сигурно предвид нестабилната обстановка в Близкия изток.

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Снимки: Gettyimages

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