Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

Педро Акоста спечели своята втора спринтова победа в MotoGP, след като триумфира в късото състезание на „Сепанг“, чийто развой беше повлиян от дъжда, който започна да прикапва в хода на надпреварата.

THE SHARK WINS AN INCREDIBLE #TissotSprint 🦈 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/WSSHhnzvVL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Пилотът на КТМ стартира от третата позиция на стартовата решетка, като в дългия спринт до първия завой той беше изпреварен от тръгналия четвърти Ай Огура. Впоследствие и двамата изпревариха Марк Маркес, за да се изкачат на втора и трета позиция зад Алекс Маркес.

WE ARE GOOOO IN THE #TissotSprint! 🚥 @alexmarquez73 leads the pack and @marcmarquez93 drops back to P4 📉 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/q43cfFO8e1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Пилотът на Грезини Дукати обаче допусна грешка в края на третия тур, само обиколка след като над части от пистата започнаха да падат капки дъжд. Неговото падане обаче дойде над част от трасето, на което такива нямаше, като той се озова на земята в 13-ия завой.

💥 @alexmarquez73 HAS CRASHED FROM THE LEAD #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/nPU0kc3hTg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Така Огура поведе пред Акоста и Марк Маркес, а атаката на Акоста дойде в спирането за острия девети завой в осмия тур. Впоследствие Огура пробва контра в 11-та крива, но тя беше парирана от състезателя на КТМ.

THE SHARK ATTACKS 🦈 AND SO DOES @marcmarquez93 👊 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/ZQ0jDFGaNz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Три завоя по-късно и Маркес изпревари японския пилот на Тракхаус Априлия, който пробва да си върне второто място в първата половина на деветата обиколка. За момент той успя да стори това на изхода от четвъртия завой, но Маркес го задмина за втори път с много смела атака в бързата пета крива.

THAT WAS SO CLOSE BETWEEN OGURA AND MARC 😱 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/qOYrsWkuDo — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

По този начин световният шампион си осигури второто място зад Акоста, а тройката оформи заводският състезател на Априлия Марко Бедзеки, който не срещна никакви трудности с Огура. Японецът остана четвърти, а петицата оформи Фабио Ди Джанантонио. В зоната на точките влязоха още Франческо Баная, Брад Биндър, Диого Морейра и Енеа Бастианини.

Bez overtakes @aiogura79 for bronze 👊 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/J1icVndIE3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Общо четирима пилоти – Маверик Винялес, Жоан Мир, Франко Морбидели и Икер Лекуона спряха в бокса, за да сменят своите мотори с такива за мокра писта. За тяхно нещастие големия дъжд удари трасето малко след края на спринта и те завършиха много далеч от челото.

Джак Милър също влезе в бокса още в края на втория тур, но неговият втори мотор не беше готов, което ядоса изключително много австралийския пилот на Прамак Ямаха. След това объркване той нямаше друг избор освен да прекрати участието си в спринта.

😡 @jackmilleraus is LIVID He wanted to change bikes but there was no bike ready! 🤯 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/rPYl5bANLz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

След него в генералното класиране Марк Маркес е начело с актив от 374 точки и аванс от 19 пред Хорхе Мартин, който не стартира в спринта и няма да участва в състезанието на „Сепанг“ утре. Тройката с пасив от 52 пункта спрямо лидера оформя Бедзеки, а победителят от спринта Акоста е четвърти с изоставане от 99 точки спрямо бъдещия си съотборник в Дукати.

Състезанието за Гран При на Малайзия, 19-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 9:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages