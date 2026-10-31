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Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

  • 31 окт 2026 | 09:37
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Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

Педро Акоста спечели своята втора спринтова победа в MotoGP, след като триумфира в късото състезание на „Сепанг“, чийто развой беше повлиян от дъжда, който започна да прикапва в хода на надпреварата.

Пилотът на КТМ стартира от третата позиция на стартовата решетка, като в дългия спринт до първия завой той беше изпреварен от тръгналия четвърти Ай Огура. Впоследствие и двамата изпревариха Марк Маркес, за да се изкачат на втора и трета позиция зад Алекс Маркес.

Пилотът на Грезини Дукати обаче допусна грешка в края на третия тур, само обиколка след като над части от пистата започнаха да падат капки дъжд. Неговото падане обаче дойде над част от трасето, на което такива нямаше, като той се озова на земята в 13-ия завой.

Така Огура поведе пред Акоста и Марк Маркес, а атаката на Акоста дойде в спирането за острия девети завой в осмия тур. Впоследствие Огура пробва контра в 11-та крива, но тя беше парирана от състезателя на КТМ.

Три завоя по-късно и Маркес изпревари японския пилот на Тракхаус Априлия, който пробва да си върне второто място в първата половина на деветата обиколка. За момент той успя да стори това на изхода от четвъртия завой, но Маркес го задмина за втори път с много смела атака в бързата пета крива.

По този начин световният шампион си осигури второто място зад Акоста, а тройката оформи заводският състезател на Априлия Марко Бедзеки, който не срещна никакви трудности с Огура. Японецът остана четвърти, а петицата оформи Фабио Ди Джанантонио. В зоната на точките влязоха още Франческо Баная, Брад Биндър, Диого Морейра и Енеа Бастианини.

Общо четирима пилоти – Маверик Винялес, Жоан Мир, Франко Морбидели и Икер Лекуона спряха в бокса, за да сменят своите мотори с такива за мокра писта. За тяхно нещастие големия дъжд удари трасето малко след края на спринта и те завършиха много далеч от челото.

Джак Милър също влезе в бокса още в края на втория тур, но неговият втори мотор не беше готов, което ядоса изключително много австралийския пилот на Прамак Ямаха. След това объркване той нямаше друг избор освен да прекрати участието си в спринта.

След него в генералното класиране Марк Маркес е начело с актив от 374 точки и аванс от 19 пред Хорхе Мартин, който не стартира в спринта и няма да участва в състезанието на „Сепанг“ утре. Тройката с пасив от 52 пункта спрямо лидера оформя Бедзеки, а победителят от спринта Акоста е четвърти с изоставане от 99 точки спрямо бъдещия си съотборник в Дукати.

Състезанието за Гран При на Малайзия, 19-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре от 9:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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