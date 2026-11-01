Макс Килес изнесе шампионска лекция, за да спечели Гран При на Малайзия в Moto3

В първото си състезание като световен шампион Максимо Килес изнесе една истинска лекция на съперниците си в Moto3, печелейки комфортна победа в надпреварата за Гран При на Малайзия.
Испанецът стартира от полпозишъна на „Сепанг“, но загуби няколко позиции в началните етапи на битката. Впоследствие състезателят на Аспар си проби път напред, за да поведе в края на петата обиколка.
След като излезе начело, Килес наложи много високо темпо и се възползва от битките зад него, за да отвори разлика, която да не позволи на преследвачите му да се възползват от слипстрийма на двете дълги прави на „Сепанг“. В края на дистанцията от 15 обиколки световният шампион спечели с аванс от 3.734 секунди пред Веда Пратама.
Индонезиецът надделя в страхотния четирибой за второто място между него, Алваро Карпе, представителят на домакините Хаким Даниш и Давид Алманса. В самия край на тази битка най-вълнуващ беше спора за последното място на подиума, което стана притежание на Карпе, който изпревари със само 0.226 местния любимец Даниш.
Малайзиецът пробва една финала атака във финалния завой, но влезе прекалено дълбоко в него и нямаше как да запази третата позиция в късия спринт до финалната линия. Така той остана четвърти, докато Алманса оформи челната петица в края на състезанието.
Джоел Естебан финишира на шестата позиция пред Адриан Фернандес, Давид Муньос, Брайън Уриарте и Еди О'Шей, които допълниха топ 10. В точките в Гран При на Малайзия влязоха още Рюсей Яманака, Гуидо Пини, Зен Митани, Адриан Крусес и Валентин Пероне.
В генералното класиране шампионът Килес вече има 376 точки на своята сметка и преднина от 148 пред Алманса, чиято преднина пред Уриарте в борбата за втората позиция е 23 пункта. Уриарте има равен актив със съотборника си Карпе, като предимството е на страната на новака, който има две победи, докато Карпе няма нито една през сезона.
По програма сезонът в Moto3 трябва да продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Катар. Провеждането на състезателния уикенд на „Лусайл“ обаче продължава да не е сигурно предвид нестабилната обстановка в Близкия изток.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages