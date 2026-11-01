Макс Килес изнесе шампионска лекция, за да спечели Гран При на Малайзия в Moto3

В първото си състезание като световен шампион Максимо Килес изнесе една истинска лекция на съперниците си в Moto3, печелейки комфортна победа в надпреварата за Гран При на Малайзия.

Maximo Quiles doing Maximo Quiles things 🥇 On a different level today 🚀 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/09bjVOOAkU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Испанецът стартира от полпозишъна на „Сепанг“, но загуби няколко позиции в началните етапи на битката. Впоследствие състезателят на Аспар си проби път напред, за да поведе в края на петата обиколка.

Quiles pounces on @davidalmansa22 👊 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/4IjEqEdJ3f — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

След като излезе начело, Килес наложи много високо темпо и се възползва от битките зад него, за да отвори разлика, която да не позволи на преследвачите му да се възползват от слипстрийма на двете дълги прави на „Сепанг“. В края на дистанцията от 15 обиколки световният шампион спечели с аванс от 3.734 секунди пред Веда Пратама.

Veda Pratama ROCKETS to a P2 podium finish 🚀 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/xpuYa7PXID — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Индонезиецът надделя в страхотния четирибой за второто място между него, Алваро Карпе, представителят на домакините Хаким Даниш и Давид Алманса. В самия край на тази битка най-вълнуващ беше спора за последното място на подиума, което стана притежание на Карпе, който изпревари със само 0.226 местния любимец Даниш.

SO CLOSE FOR MALAYSIA 🥹 What a race from the home hero Hakim Danish in P4!👏 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/X3v7CEuX7q — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Малайзиецът пробва една финала атака във финалния завой, но влезе прекалено дълбоко в него и нямаше как да запази третата позиция в късия спринт до финалната линия. Така той остана четвърти, докато Алманса оформи челната петица в края на състезанието.

QUILES WITH A SUPERB SEPANG VICTORY 🥇 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/hMVT5EbOJY — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Джоел Естебан финишира на шестата позиция пред Адриан Фернандес, Давид Муньос, Брайън Уриарте и Еди О'Шей, които допълниха топ 10. В точките в Гран При на Малайзия влязоха още Рюсей Яманака, Гуидо Пини, Зен Митани, Адриан Крусес и Валентин Пероне.

В генералното класиране шампионът Килес вече има 376 точки на своята сметка и преднина от 148 пред Алманса, чиято преднина пред Уриарте в борбата за втората позиция е 23 пункта. Уриарте има равен актив със съотборника си Карпе, като предимството е на страната на новака, който има две победи, докато Карпе няма нито една през сезона.

Danish gets a warm round of applause at home 🙌 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/jgblR8dqcf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

По програма сезонът в Moto3 трябва да продължи следващата седмица с надпреварата за Гран При на Катар. Провеждането на състезателния уикенд на „Лусайл“ обаче продължава да не е сигурно предвид нестабилната обстановка в Близкия изток.

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Снимки: Gettyimages