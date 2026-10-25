Елена Рибакина защити титлата си на турнира в Нинбо

Миналогодишната шампионка Елена Рибакина (Казахстан) защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай) с награден фонд 1 206 446 долара.

Във финала водачката в схемата се наложи над финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес (Канада) с 6:2, 6:2. Мачът продължи час и 17 минути.

Sealed in style 💫 The moment Elena Rybakina hit her 24th winner to clinch the #NingboOpen title. https://t.co/twaJLuNkOL — wta (@WTA) October 25, 2026

Състезаващата се за Казахстан Рибакина изоставаше с 1:2 в първия сет, преди да спечели пет поредни гейма за 6:2 в своя полза.

Във втората част шампионката от тазгодишните Открити първенства на Австралия и САЩ поведе с 3:1 и приключи двубоя отново при 6:2 с първия си мачбол.

"It's such a special place for me." 💚 Two visits to Ningbo, two titles for Elena Rybakina 🏆 #NingboOpen https://t.co/G8yqNyu8CL — wta (@WTA) October 25, 2026

Трофеят е четвърти за Елена Рибакина през годината и общо 15-а в кариерата й, както и първия за нея като водачка в ранглистата, точно преди финалния турнир на УТА следващия месец. Успехът позволи на Рибакина да направи важна крачка към завършване на годината под номер 1 в света.

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