Елена Рибакина защити титлата си на турнира в Нинбо

Миналогодишната шампионка Елена Рибакина (Казахстан) защити титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 500 в Нинбо (Китай) с награден фонд 1 206 446 долара.
Във финала водачката в схемата се наложи над финалистката от Откритото първенство на САЩ през 2021 година Лейла Фернандес (Канада) с 6:2, 6:2. Мачът продължи час и 17 минути.
Състезаващата се за Казахстан Рибакина изоставаше с 1:2 в първия сет, преди да спечели пет поредни гейма за 6:2 в своя полза.
Във втората част шампионката от тазгодишните Открити първенства на Австралия и САЩ поведе с 3:1 и приключи двубоя отново при 6:2 с първия си мачбол.
Трофеят е четвърти за Елена Рибакина през годината и общо 15-а в кариерата й, както и първия за нея като водачка в ранглистата, точно преди финалния турнир на УТА следващия месец. Успехът позволи на Рибакина да направи важна крачка към завършване на годината под номер 1 в света.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google