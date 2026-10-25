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Ян-Ленард Щруф елиминира Фис на полуфиналите в Брюксел

  • 25 окт 2026 | 01:33
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Ян-Ленард Щруф елиминира Фис на полуфиналите в Брюксел

Германецът Ян-Ленард Щруф елиминира водача в схемата Артур Фис и се класира за финала на турнира по тенис от сериите АТP 250 на твърди кортове в Брюксел с награден фонд 723 435 евро. 34-годишният Щруф спечели срещу френския си съперник с 6:4, 6:7(7), 7:6(5) и постигна третата си победа над тенисист от топ 10 за сезона. Освен това, той е първият германец в историята на турнира, който се класира за финала.

След като загуби втория сет в оспорван тайбрек, германецът изоставаше с 4:5 в третия сет, като Фис сервираше за мача. Щруф обаче отговори с пробив, за да изравни на 5:5. Германецът запази самообладание в още един оспорван тайбрек, за да запечата победата си след два часа и 18 минути.

„Искам да благодаря на публиката за подкрепата. Беше невероятен мач. Чувствах, че изиграх много, много добър първи сет, той спечели втория сет, който беше много оспорван. Аз успях да се върна след два пробива в третия сет. Просто съм много щастлив, че постигнах победата“, заяви германецът.

Щруф, който достигна до четвъртфиналите на "Уимбълдън" през юли, сега е на първия си финал в АТР, откакто спечели титлата на родна земя в Мюнхен през 2024 година.

На финала утре той ще играе срещу Талон Грикспоор. Нидерландецът води с 3:0 в серията между двамата. 

Грикспоор, който успя да победи втория поставен Иржи Лехечка на четвъртфиналите, постигна още един страхотен успех над третия поставен Франсиско Серундоло (Аржентина) с 2:6, 6:3, 7:6(4) в другия полуфинал от надпреварата.

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Снимки: Imago

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