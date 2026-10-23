Медведев: Вероятно не мога да изместя Алкарас и Синер, но ще продължа да опитвам

Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира от сериите АТР 250 в Алмати, след като надделя над французина Теренс Атман с 6:4, 6:4. Руснакът, който е поставен под номер 1 в схемата и заема петото място в световната ранглиста на АТР, записа трета победа от три мача в преките двубои срещу този съперник.

След успеха Медведев коментира позицията си в световния тенис и конкуренцията с водещите имена в момента. Той призна, че за него вероятно е изключително трудно да измести Карлос Алкарас и Яник Синер от върха на световната ранглиста, но бе категоричен, че няма да се откаже и ще продължи да търси начини да ги преследва и да се бори срещу тях.

Медведев уверено върви към защита на титлата си в Алмати, Циципас също достигна полуфиналите

Те са много по-силни от останалите състезатели, ако не са контузени, разбира се, което е част от играта“, каза Медведев.

“Ако играете много мачове срещу Алкарас и Синер, вероятно ще загубите повече, отколкото ще спечелите. И това е нормално, защото те са, в добрия смисъл, чудовища: Те знаят как да правят неща, които другите хора не знаят. Но целта е, ако можете да спечелите 2 от 10, 3 от 10, може би 4 от 10, може би 5 от 10, опитайте. Вероятно не мога да изместя Алкарас и Синер, но ще продължа да опитвам”, добави той.

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