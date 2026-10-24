Тейлър Фриц и Лоренцо Мусети ще спорят за титлата в Лион

Поставеният под номер 2 в схемата Тейлър Фриц достигна до финала на турнира на твърда настилка в Лион с награден фонд 757 320 евро. Фриц победи своя близък приятел Томи Пол с 6:3, 7:5 за час и 40 минути. Залогът беше висок и за двамата американци в борбата за място на финалите на АТР, но Фриц стигна до успеха, благодарение на силния си сервис.

С успеха Фриц изпревари Пол до 12-то място в класацията за Торино и вече е само на 464 точки зад деветия Рафаел Ходар, който на практика заема последното място за квалификациите.

„Основната страна на въпроса е, че той ме познава по-добре“, каза Фриц, който сега води пред Пол с 4-3 в преките им двубои.

„Познаваме играта си толкова добре. Тренираме непрекъснато, откакто сме професионалисти, винаги се борим. Никой никога не е печелил два мача подред. Той спечели последния път, така че беше мой ред“, добави той.

В петия си финал за сезона Фриц ще се изправи срещу Лоренцо Мусети, който в изцяло италиански сблъсък победи сънародника си и поставен под номер 1 Флавио Коболи с 4:6, 6:2, 7:5 за два часа и 33 минути.

В решителния трети сет Мусети спаси четири мачбола в десетия гейм, стигна до пробив в 11-тия и при свой сервис затвори мача.

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Снимки: Imago