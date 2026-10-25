Бруно Фернандеш резерва за Манчестър Юнайтед днес (съставите)

Намиращият се в криза тим на Манчестър Юнайтед посреща Борнемут в двубой от осмия кръг на Премиър лийг. Срещата на “Олд Трафорд” започва в 16:00 часа.

“Червените дяволи” нямат победа от седем мача във всички турнири насам, а преди дни отнесоха четири гола от Комо в Шампионската лига, заради което бъдещето на мениджъра Майкъл Карик е под въпрос.

Голямата новина в състава е, че капитанът Бруно Фернандеш, който разкритикува тактиката на Карик в Италия, е оставен на пейката. Там са още играчи като Лисандро Мартинес, Куня и Де Лихт.

Today's United starting XI! 💪🇾🇪 https://t.co/i1amM2Zeih — Manchester United (@ManUtd) October 25, 2026

На другия полюс е настроението в отбора на Борнемут, който има три поредни победи, включително и престижното 3:0 над Милан в четвъртък в Лига Европа.

🔴 TEAM NEWS 🤍 Your #afcb squad to face Manchester United 💪 https://t.co/pIuikNjYeY — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 25, 2026

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