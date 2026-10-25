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Кисимов завърши шести на юношеския Мастърс

  • 25 окт 2026 | 13:19
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Кисимов завърши шести на юношеския Мастърс

Димитър Кисимов завърши на шесто място на Мастърс турнира на осемте най-добри тенисисти в света до 18 години. Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Българинът отстъпи в оспорван мач за петото място пред австралиеца Тило Берман с с 3:6, 7:6(4), 4:6.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 година, а Александър Василев зае осмото място през миналата година.

Кисимов продължава да се утвърждава като едно от най-перспективните имена в българския тенис. През 2026 г. 18-годишният българин постигна редица силни резултати както при юношите, така и в мъжкия тенис.

Най-големият му успех в началото на сезона дойде на Откритото първенство на Австралия, където Кисимов и партньорът му Конър Дойг (Република Южна Африка) спечелиха титлата на двойки при юношите.

На сингъл Кисимов също постигна сериозни успехи. През март той спечели титлата на турнира от категория J300 в Кайро, след което завърши на трето място на силния юношески турнир в Пловдив. По-късно българинът стана вицешампион на турнира от категория J500 в Офенбах (Германия).

На „Уимбълдън“ той достигна до четвъртфиналите на сингъл при юношите. Особено важна стъпка в развитието му дойде през август, когато спечели първата си титла на сингъл при мъжете от веригата World Tennis Tour в Куршумлийска баня (Сърбия).

Силното му представяне продължи и на Откритото първенство на САЩ при юношите, където Кисимов достигна до третия кръг.

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