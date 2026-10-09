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Алкарас критикува календара на ATP след контузията на Синер: Притискат ни прекалено много

  • 9 окт 2026 | 16:34
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Алкарас критикува календара на ATP след контузията на Синер: Притискат ни прекалено много

Испанската звезда Карлос Алкарас отново повдигна темата за изключително тежкия и сгъстен календар на ATP. В изявление пред TNT Sports преди началото на участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, световният №3 свърза зачестилите контузии сред водещите състезатели с прекомерните изисквания на професионалния тур и призова ръководителите на тениса да се вслушат в играчите.

Повод за новите остри думи на Алкарас стана решението на неговия основен съперник и настоящ №1 в световната ранглиста Яник Синер да сложи ранен край на състезателната си 2026 година. Испанецът изрази съчувствие към италианеца, но изтъкна, че случващото се е тревожен сигнал за целия спорт.

Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона
Световният номер 1 Яник Синер приключи сезона

„Една от причините да виждаме играчи, които се контузват, е че ни притискат прекалено много — понякога отвъд границата, за да играем в много турнири и много мачове. Мисля, че в това отношение се движим в грешна посока“, заяви Алкарас. Той допълни: „Пожелавам на Яник само най-доброто за тези месеци, за да бъде в добра форма за следващия сезон. Надявам се да го видя скоро, но мисля, че те трябва малко да видят какво се случва в тура заедно с играчите.“

Алкарас разкри още, че поради претоварения график планира да прави по-дълги паузи за почивка в бъдеще, дори да пропуска задължителни надпревари: „В бъдеще ще си вземам по-дълги почивки. Може би не четири месеца, но един или два месеца, и ще започна да пропускам някои турнири, защото е невъзможно да се играе във всички. Те добавят все повече важни турнири и ни притискат да играем. Виждаме много контузени и уморени играчи. Ако не направят нищо по въпроса, занапред ще виждаме все повече такива случаи.“

Алкарас към Синер: Ще се върнеш по-силен
Алкарас към Синер: Ще се върнеш по-силен

Италианецът Яник Синер не е играл в официален мач от юли, когато спечели титлата на Уимбълдън след победа над Александър Зверев във финала. Проблем с десното коляно - диагностициран като извънставна тендинопатия, го извади от целия северноамерикански сезон на твърди кортове, включително Откритото първенство на САЩ, както и от турнира в Пекин.

Въпреки че 25-годишният Синер възобнови интензивни тренировки с надеждата да се завърне именно в Шанхай, подновеният дискомфорт по време на занимание в Монте Карло и последвалата консултация със специалисти доведоха до решението за консервативно лечение без операция и окончателен край на сезона му. Така Синер няма да брани титлите си и няма да участва на Финалите на ATP в Торино, нито на Финалите за Купа „Дейвис“.

Джокович обяви, че лично ще говори със Синер
Джокович обяви, че лично ще говори със Синер

Самият Алкарас претърпя тежък период през настоящата година, пропускайки четири месеца и половина между април и август заради контузия на китката, получена на турнира в Барселона. Испанецът се завърна на корта за US Open, където стигна до четвъртфиналите преди да отпадне от Бен Шелтън, след което участва на Купа Лейвър и защитава успешно титлата си на турнира в Токио след победа на финала над Иржи Лехечка със 7:6 (4), 6:4.

Оттеглянето на Яник Синер разтърси пазара на билети за Торино
Оттеглянето на Яник Синер разтърси пазара на билети за Торино

Преди първия си мач на „Мастърс“-а в Шанхай срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, 23-годишният испанец сподели пред медиите, че се чувства „свеж психически“ и физически възстановен, макар че тялото му все още свиква с физическото натоварване от последователните мачове на най-високо ниво.

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