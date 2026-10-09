Алкарас критикува календара на ATP след контузията на Синер: Притискат ни прекалено много

Испанската звезда Карлос Алкарас отново повдигна темата за изключително тежкия и сгъстен календар на ATP. В изявление пред TNT Sports преди началото на участието си на турнира от сериите „Мастърс“ в Шанхай, световният №3 свърза зачестилите контузии сред водещите състезатели с прекомерните изисквания на професионалния тур и призова ръководителите на тениса да се вслушат в играчите.

Повод за новите остри думи на Алкарас стана решението на неговия основен съперник и настоящ №1 в световната ранглиста Яник Синер да сложи ранен край на състезателната си 2026 година. Испанецът изрази съчувствие към италианеца, но изтъкна, че случващото се е тревожен сигнал за целия спорт.

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„Една от причините да виждаме играчи, които се контузват, е че ни притискат прекалено много — понякога отвъд границата, за да играем в много турнири и много мачове. Мисля, че в това отношение се движим в грешна посока“, заяви Алкарас. Той допълни: „Пожелавам на Яник само най-доброто за тези месеци, за да бъде в добра форма за следващия сезон. Надявам се да го видя скоро, но мисля, че те трябва малко да видят какво се случва в тура заедно с играчите.“

Алкарас разкри още, че поради претоварения график планира да прави по-дълги паузи за почивка в бъдеще, дори да пропуска задължителни надпревари: „В бъдеще ще си вземам по-дълги почивки. Може би не четири месеца, но един или два месеца, и ще започна да пропускам някои турнири, защото е невъзможно да се играе във всички. Те добавят все повече важни турнири и ни притискат да играем. Виждаме много контузени и уморени играчи. Ако не направят нищо по въпроса, занапред ще виждаме все повече такива случаи.“

Алкарас към Синер: Ще се върнеш по-силен

Италианецът Яник Синер не е играл в официален мач от юли, когато спечели титлата на Уимбълдън след победа над Александър Зверев във финала. Проблем с десното коляно - диагностициран като извънставна тендинопатия, го извади от целия северноамерикански сезон на твърди кортове, включително Откритото първенство на САЩ, както и от турнира в Пекин.

Въпреки че 25-годишният Синер възобнови интензивни тренировки с надеждата да се завърне именно в Шанхай, подновеният дискомфорт по време на занимание в Монте Карло и последвалата консултация със специалисти доведоха до решението за консервативно лечение без операция и окончателен край на сезона му. Така Синер няма да брани титлите си и няма да участва на Финалите на ATP в Торино, нито на Финалите за Купа „Дейвис“.

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Самият Алкарас претърпя тежък период през настоящата година, пропускайки четири месеца и половина между април и август заради контузия на китката, получена на турнира в Барселона. Испанецът се завърна на корта за US Open, където стигна до четвъртфиналите преди да отпадне от Бен Шелтън, след което участва на Купа Лейвър и защитава успешно титлата си на турнира в Токио след победа на финала над Иржи Лехечка със 7:6 (4), 6:4.

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Преди първия си мач на „Мастърс“-а в Шанхай срещу аржентинеца Хуан Мануел Серундоло, 23-годишният испанец сподели пред медиите, че се чувства „свеж психически“ и физически възстановен, макар че тялото му все още свиква с физическото натоварване от последователните мачове на най-високо ниво.

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