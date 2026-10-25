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Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

  • 25 окт 2026 | 16:15
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Ливърпул 2:0 Брайтън, два гола за четири минути

Ливърпул и Брайтън играят при резултат 2:0 на "Анфийлд". Флориан Виртц откри резултата в 17-ата минута, а Александър Исак се разписа четири минути по-късно.

Мърсисайдци стартираха отлично двубоя и още в първите минути организираха няколко опасни атаки. При една от тях Баркола свърши отлична работа в защита, а след това подаде на Виртц. Германецът великолепно намери Исак, но нападетелят не успя да овладее топката. Първият точен удар бе на Гакпо, но топката отиде право в ръцете на Фербрюген. В 14-ата минута гостите показаха колко опасни могат да бъдат. Отлична комбинация мина през Гомес и Гроз и изведе Аяри на прекрасна позиция, но той стреля над вратата.

Ливърпул поведе в 17-ата минута. Отлична работа отдясно свърши Араухо, който се пребори за топката и центрира. Тя се удари в защитник на гостите и се озова във Виртц. Германецът стреля доста неточно, но кълбото се удари в Грос и отиде в мрежата. Попадението вдъхнови "червените" и секунди по-късно Гакпо излезе сам срещу вратаря. Ударът му бе отразен от Фербрюген. След това и Исак имаше възможност, но стреля неточно.

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Снимки: Imago

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