Най-после Медведев защити титла

Защитаващият титлата си Даниил Медведев отново ликува на турнира по тенис на твърда настилка от сериите АТР 250 в Алмати (Казахстан) с награден фонд 1 075 160 долара.

Поставеният под номер 1 руснак се наложи във финала над квалификанта Николоз Басилашвили (Грузия) с 6:7(6), 6:1, 6:3 за час и 53 минути игра.

Така Медведев за първи път в кариерата си защити трофей, триумфирайки в Алмати за втора поредна година. Освен това, той за първи път печели един и същ турнир два пъти.

The first was so nice, he had to do it twice 🤩 Daniil Medvedev defeats Basilashvili 6-7 6-1 6-3 to defend a title for the first time in his career! #AlmatyOpen https://t.co/Eyi3FbmrhE — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2026

Съперниците изиграха много оспорван първи сет, в който премина без пробив, а при 6:5 в полза на Басилашвили, Даниил Медведев отрази два сетбола, но грузинецът все пак спечели след тайбрек.

First blood to the qualifier 💪 Basilashvili saves set point to take the opener 7-6 over Medvedev! #AlmatyOpen https://t.co/6sUPpRv0eN — Tennis TV (@TennisTV) October 25, 2026

Във втората част Медведев поведе с 3:0 и стигна до 6:3 с още една серия от три поредни гейма, а с нови два пробива в третия сет руският тенисист стигна до успеха.

Трофеят е четвърти за 30-годишния Даниил Медведев през 2026-а и общо 25-и в кариерата му.

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