Колко милиона загуби Яник Синер заради контузията си

Сезон 2026 на Яник Синер приключи на 12 юли с триумфа му на „Уимбълдън“. Оттогава проблемът с коляното го принуди да пропуска турнир след турнир, а обявеното чрез видео в социалните мрежи преждевременно прекратяване на сезона официализира отсъствието, което тенис турът усещаше вече от месеци. Завръщането му е предвидено за 2027 година, като първият турнир в програмата му е Откритото първенство на Австралия. Освен спортните последици, паузата има и икономическо отражение, което засяга играча, телевизиите и цялата индустрия около тениса.

Най-предпазливите оценки, изготвени от „Sole 24 Ore“, определят загубите на до 15 милиона евро. Сумата включва два компонента: около 10 милиона евро от наградни фондове, които Синер би спечелил в заключителната част от годината въз основа на средните си приходи през последните два сезона, и 3,7 милиона евро от променливата част на спонсорските плащания, обвързана със спортните резултати и равняваща се на около 10% от фиксираното възнаграждение.

Други изчисления сочат значително по-големи загуби. Общата сума от наградни фондове, бонуси и стимули за пропуснатите турнири — от Монреал и Синсинати до Париж и Финалите на ATP в Торино — се оценява на около 17 милиона долара, към които се добавят и допълнителните плащания, разпределяни от ATP. Само Six Kings Slam в Рияд гарантира милион и половина долара за участие и шест милиона при спечелване на турнира — постижение, което италианецът записа в последните две издания. Когато се вземат предвид всички компоненти, става дума за над 20 милиона долара пропуснати приходи в рамките на четири месеца.

Към тези суми се добавя и една по-малко очевидна загуба. Синер няма да получи своя дял от бонусния фонд за турнирите „Мастърс“ — допълнителната сума, която ATP разпределя в края на сезона според спечелените точки в тази категория турнири. Правилникът предвижда намаляване или отпадане на бонуса за играчите, които пропускат задължителни турнири, а световният номер едно не участва в Монреал, Синсинати и Шанхай, като вече обяви и отсъствието си от Париж. При четири пропуснати турнира той губи правото на бонус въпреки спечелените 5000 точки. Стойността на изгубеното плащане се оценява на около 5 милиона долара.

Така финансовият баланс за сезона се оказва по-скромен. През първата част от годината шампионът беше спечелил между 11 и 11,6 милиона долара от наградни фондове, включително благодарение на победите си в пет турнира „Мастърс“. Това му даваше възможност да надхвърли 19-те милиона от 2025 година, които вече представляваха рекорд въпреки тримесечното наказание, свързано със случая с клостебол. Вместо това 2026 година ще приключи със спад, а водачеството в класацията по спечелени наградни средства премина у Александър Зверев. Очаква се той да оглави и ранглистата на ATP, след като Синер загуби над 3000 точки, които има да защитава.

В търговски план ситуацията изглежда по-успокояваща. Проучване на StageUp и ChainOn, проведено в края на 2025 година, оценява фиксираните приходи от спонсорски договори на 37 милиона евро годишно, докато други източници говорят за около 35 милиона. Споразуменията са частни и сумите не могат да бъдат проверени, но структурата на договорите е ясна: компонентът, обвързан с резултатите, има малка тежест и съответно финансовото отражение на паузата остава ограничено.

Малко вероятно е партньорите да се откажат от един от най-разпознаваемите спортисти в света. Истинската цена е друга: по-малкото мачове означават по-малка видимост и по-малко възможности за промоционални активности. Въпреки това италианецът може да продължи да бъде основно лице в рекламни кампании и през месеците извън корта.

Най-сериозният удар за пазара е свързан с телевизионните права. През последните две години присъствието на Синер промени тежестта на тениса в телевизионните програми: финалите в Големия шлем и мачовете от Финалите на ATP често достигаха гледаемост, съпоставима с тази на големите футболни събития. Според неофициална пазарна информация Mediaset е придобила правата за свободно телевизионно излъчване на Финалите на ATP срещу инвестиция от близо 4 милиона евро, възползвайки се от „Синер манията“. При отсъствието на местния шампион предпазливите оценки предвиждат спад на гледаемостта с поне една трета.

Планът за възстановяване на Синер: От Алто Адидже до Австралия

За организаторите на Финалите на ATP в Торино проблемът не е свързан с продажбата на билети, тъй като турнирът отдавна е разпродаден, макар че след съобщението на Яник се е увеличила препродажбата на билети. По-различна е ситуацията за Купа „Дейвис“ в Болоня, където публиката има отчасти различен профил. Ефектът вече се прояви и в други случаи. Без съперничеството със Синер и след отпадането на Алкарас на четвъртфиналите големите тенис събития загубиха част от привлекателността си: билетите за полуфиналите и финала на US Open 2026 бяха пуснати на понижени цени, почти без пари, за двубои между играчи от топ 10. Този случай показва колко силно тенисът днес зависи само от двама водещи състезатели.

Темата, която изпъква в дискусиите между специалистите, е управлението на състезателния календар. Поредицата от победи в Индиън Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид и Рим подложи на сериозно натоварване организъм, свикнал да бъде тласкан до предела на възможностите си.

Кариерата на Синер, който е на 24 години, все още е дълга и грижата за нея може да наложи по-внимателен подбор на турнирите „Мастърс“, дори с цената на пропуснати точки и наградни средства.

Междувременно надеждата на тениса е да го види отново на корта възможно най-скоро.

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Снимки: AI