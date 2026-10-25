Синякова с разгром и титла в Осака

Чехкинята Катерина Синякова спечели титлата на турнира по тенис на твърда настилка от сериите WTA 250 в Осака (Япония) с награден фонд 283 347 долара.
Синякова надигра във финала шампионката от 2023 година Ашлин Крюгер (САЩ) с 6:1, 6:0 само за 68 минути игра.
Световната номер 1 на двойки Катерина Синякова грабна шеста титла на сингъл на ниво WTA три година след последния си индивидуален триумф - в Нанчан (Китай) пред 2023-а.
Тя бе категорична срещу Крюгер, след като започна мача с пробив в първия гейм и поведе с 2:0. Американката намали за 1:2, което се оказа и единственият й гейм в двубоя.
Синякова спечели първия сет с 6:1, а серията й продължи до общо 10 поредни гейма за победното 6:0 във втората част.
30-годишната чешка тенисистка е по-известна с успехите си на двойки, където има 39 титли, включително тази от Откритото първенство на САК, спечелена миналия месец в партньорство с американката Тейлър Таунзенд.
Победата на Катерина Синякова в Япония идва девет години след като тя спечели първата си титла на сингъл – в Шънчжън (Китай) през 2017-а.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google