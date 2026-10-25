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Лече 0:0 Ювентус

  • 25 окт 2026 | 19:05
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Лече 0:0 Ювентус

Отборите на Лече и Ювентус играят при резултат 0:0 на „Виа дел Маре“ в среща от осмия кръг на Серия "А".

Лучано Спалети е извършил само две промени сред титулярите на Ювентус след равенството 2:2 с Рен в Лига Европа. В защита Лойд Кели е заменен от Джон Лукуми, а десен халф бек е Пиер Калюлю вместо контузения Мехмет Зеки Челик. Тандемът в атака отново е съставен от Рандал Коло Муани и Ник Волтемаде, който дебютира като титуляр в Серия "А". Домакините от Лече пък са подредени в 4-3-3 с Конан Н'Дри, Вилем Гюбел и Амар Абдирахман Ахмед в нападение.

Мачът започна при спокойно темпо, като първият удар беше чак в 21-вата минута, когато Мохамед Каба стреля неточно с глава. Пет минути по-късно Ахмед пробва далечен шут, но и той не намери целта.

ЛЕЧЕ - ЮВЕНТУС 0:0

Лече: Фалконе, Вейга, Гаспар, Габриел, Гало, Каба, Нгом, Малех, Н'Дри, Гюбел, Ахмед

Ювентус: Викарио, Гати, Бремер, Лукуми, Калюлю, Луис, Копмайнерс, Камбиазо, Маккени Волтемаде, Коло Муани

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Снимки: Gettyimages

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