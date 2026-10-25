Алекс Грозданов и Богданка грабнаха Суперкупата на Полша

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и неговият клуб Богданка ЛУК (Люблин) грабнаха Суперкупата на Полша!

Богданка срази шампиона Алурон Варта (Заверче) с 3:0 (34:32, 25:20, 25:18) в мача в Ченстохова и грабна втора поредна Суперкупа в историята си.

Богданка поведе в резултата с 6:5 след ятака не Мусе Гей. Атака на Матеуш Малиновски направи резултата 7:6. Грешка на Бартоломей Боланд и Богдана дръпна с 10:8. Ас на Вилфредо Леон - 11:8. Пайп на Вилфредо Леон и 12:9. Карън Ръсел атакува за равенство при 12:12. Матеуш Малиновски атакува в аут и Заверче поведе с 14:13. Ран Такахаши атакува в аут и Алурон дръпна с 15:13. Стефан Антига взе прекъсване за Богданка. Мощна атака на Бартоломей Боландж и 17:15 за Заверче. Атака на Матеуш Малиновски изравни резултата при 18:18. Михал Винярски взе прекъсване за Алурон Варта. Блокада на Матеуш Биениек спря атака на Алекс Грозданов и Заверче поведе с 20:18. Стефан Антига взе второто си прекъсване в първата част. Блокада на Мусе Гей сея атака на Бартоломей Боландж и 21:22. Втора поредна блокада на Муса Гей срещу атака на Бартоломей Боландж - 22:22. Атака на Рана Такахаши и 23:23. Бартоломей Боландж изведе Заверче до геймбол при 24:23. Атакан а Вилфредо Леон по диагонала от зона 4 и 24:24. Ас на Мусе Гей и тимът от Люблин стигна до геймбол при 25:24. Остър диагонал в атака за Томаш Форнал и ново равенство при 25:25. Троен блок спря атака на Вилфредо Леон и Завечре стигна до трети геймбол при 26:25. Атака на Ран Такахаши от зона 2 и ново равенство при 26:26. Мусе Гей атакува мощно в центъра за 29:29. Ран Такахаши атакува по блокадата за 30:30. Грешка на Аарън Ръсел и Алекс Грозданов и съотборниците му поведоха с 33:32. Бартоломей Боландж атакува в аут и Богданка спечели първата част след 40 минути с 34:32.

Вилфредо Леон атакува мощно и 3:0 за Богданка в началото на втората част. Матеуш Малиновски атакува по правата от зона 4, след като получи подаване от Вилфредо Леон и 6:3. Атака на Бартоломей Боландж намали разликата само до 1 точка при 7:8. Богданка поведи с 3 точки при 12:9 след докосната мрежа от волейболистите на Завечре. Ран Такахаши атакува по острия диагонал от зона 4 за 14:11. Блокада на Матуеш Малиновски спря атака на Томаш Форнал за 16:12. Михал Винярски взе прекъсване за Алурон Варта. Атака на Вилфредо Леон и 17:12. Богданка поведе с 6 точки при 21:15. Атака и два поредни аса на Бартош Кволек намалиха резултата до 18:21. Мощна атака на Ран Такахаши и 22:18. При 19:23, Михал Винярски взе прекъсване за Заверче. Мусе Гей изведе Богданка до успех във втората част с 25:20.

Мощна атака на Алекс Грозданов в центъра и 2:1 за Богданка в началото на третата част. Ран Такахаши атакува по диагонала от зона 4 за 4:1. Ас на Вилфредо Леон и 5:1. Михал Винярски взе прекъсване за Заверче. Блокада на Алекс Грозданов спря атака на Бартош Кволек за 5:2.

Блокада спря атака на Ран Такахаши и равенство при 7:7. Грешка на Томаш Форнал и Богданка дръпна с 12:8. Ас на Муса Гей и 13:8. Пайп на Ран Такахаши направи резултата 15:9. Томаш Форнал атакува в аут - 11:18. Ран Такахаши атакува по блокадата за 19:12. Атака на Мусе Гей в центъра и 21:15.

Ас на Вилфредо Леон, който дойде след начален удар изпълнен със 132 км/час донесе успеха на Богданка в третата част с 25:18 и в мача с 3:0 гейма.

За MVP бе избран разпределителят на победителите Марчин Коменда.

Алекс Грозданов започна като титуляр и завърши с 4 точки (2 блока и 40% ефективност в атака – +3).

Вилфредо Леон реализира 16 точки (1 блок, 3 аса, 44% ефективност в атака и 32% позитивно посрещане – +10).

Също с 16 точки завърши Матеуш Малиновски (1 блок, 1 ас и 61% ефективност в атака – +13). Ран Такахаши добави 15 точки (56% ефективност в атака и 75% позитивно посрещане – +11).

За Заверче Томаш Форнал бе най-резултатен с 12 точки (1 блок, 44% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +6). Матеуш Биенек и Бартломей Болондж приключиха с по 10 точки.

АЛУРОН CMC ВАРТА (ЗАВЕРЧЕ) – БОГДАНКА ЛУК (ЛЮБЛИН) 0:3 (32:34, 20:25, 18:25)

ЗАВЕРЧЕ: Мигел Тавареш 3, Бартломей Болондж 10, Томаш Форнал 12, Аарън Ръсел 7, Якуб Кохановски 4, Матеуш Биенек 10 – Якуб Попивчак-либеро (Бартош Кволек 5, Камил Рихлицки 3, Майкъл Райт, Адриан Маркевич, Милош Знишчол, Патрик Лаба, Давид Огорек-либеро).

Старши треньор: МИХАЛ ВИНЯРСКИ

ЛЮБЛИН: Марчин Коменда, Матеуш Малиновски 16, Вилфредо Леон 16, Ран Такахаши 15, Алекс Грозданов 4, Мусе Гей 10 – Томохиро Огава-либеро (Кевин Сасак, Миколай Савицки, Рафал Прокопчук, Мачей Зайонц, Павел Русин, Якуб Вахник, Дейнан Гима).

Старши треньор: СТЕФАН АНТИГА.

Pierwszy w Polsce. ✅️ #ALKOSuperpucharPolski https://t.co/fI0DLXYPXF — Jakub Balcerzak (@Jakub110Jakub) October 25, 2026

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