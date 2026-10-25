Интер - Фиорентина (съставите)

Шампионът Интер приема Фиорентина в ранния двубой от неделната програма на осмия кръг на Серия “А”. Срещата започва в 13:30 часа.
Победа ще върне домакините на върха, на който от събота вечер стои Лацио. Новината в състава на домакините е включването на Иван Проведел като титулярен вратар. За него това ще е дебют за клуба, като той заменя досегашния твърд първи избор Хосеп Мартинес.
В същото време Фиорентина прави нов слаб сезон, като тимът е в зоната на изпадащите преди началото на двубоя на “Джузепе Меаца”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google