Интер - Фиорентина (съставите)

Шампионът Интер приема Фиорентина в ранния двубой от неделната програма на осмия кръг на Серия “А”. Срещата започва в 13:30 часа.

Победа ще върне домакините на върха, на който от събота вечер стои Лацио. Новината в състава на домакините е включването на Иван Проведел като титулярен вратар. За него това ще е дебют за клуба, като той заменя досегашния твърд първи избор Хосеп Мартинес.

Gli 1️⃣1️⃣ interisti in campo 😎 Forza nerazzurri 🖤💙 @play_eFootball https://t.co/TbYnZ3hN86 — Inter ⭐⭐ (@Inter) October 25, 2026

В същото време Фиорентина прави нов слаб сезон, като тимът е в зоната на изпадащите преди началото на двубоя на “Джузепе Меаца”.

XI💜⚜️ https://t.co/rxUSF9htqA — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 25, 2026

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