Защо Ферари не успя да оправдае очакванията в квалификацията за Гран При на САЩ

След изключително силното си представяне в свободните тренировки преди Гран При на САЩ, отборът на Ферари изглеждаше като безспорен фаворит за първите позиции на стартовата решетка. В решителната фаза на квалификацията обаче италианският тим не успя да намери нужното темпо и разочарова в третия квалификационен сегмент.

Шарл Леклер даде най-добри времена в двете петъчни сесии, а Люис Хамилтън оглави класирането в третата тренировка, след като най-бързата обиколка на Леклер бе анулирана. Всичко подсказваше, че „Черните кончета“ са готови за директен дуел с Макс Верстапен от Ред Бул за първото място. С развитието на сесията обаче Мерцедес се намеси категорично в битката за челото. Андреа Кими Антонели записа изключителен първи тур в третата фаза на квалификацията, който се оказа достатъчен да спечели полпозишън пред Верстапен. За Ферари останаха едва четвъртата позиция за Леклер и петата за Хамилтън, след като скоростта на болида достигна своя лимит точно в най-важния момент.

A mighty lap from a mighty driver! 🤩💪 The @pirellisport Pole Position lap goes to Kimi Antonelli in Austin 💨 #F1 #USGP https://t.co/MPlcB0ool9 — Formula 1 (@F1) October 25, 2026

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Причините за това отстъпление са две основни: дефицитът на максимална скорост на правите участъци и затрудненията с вкарването на гумите в оптимален работен диапазон за финалните опити.

Автомобилът на Ферари показа отлична стабилност в бавните завои, както и в серията между шести и десети завой, а също и във високоскоростната секция от 16-и до 19-и завой. Когато съперниците увеличиха темпото в края на квалификацията обаче, италианските болиди не намериха адекватен отговор.

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Според Леклер част от проблема се корени в промяната на температурата на асфалта. Шасито на Ферари съхранява добре гумите при състезателни условия, но това затруднява загряването им за една бърза обиколка. С падането на температурите на трасето намирането на правилния работен прозорец за гумите се превърна в сериозно изпитание.

„Много е разочароващо. Имали сме и други уикенди, в които сме бързи в тренировките, но в квалификацията става ясно, че съперниците ни разполагат с много повече скорост на правите и за нас е трудно да им отговорим. Днес колата имаше потенциал, но това включва и гумите, а в третата част не бяхме в правилния прозорец. Температурата падна с едва градус или два, но за мен това направи огромна разлика. Пързалях се още в подгряващата обиколка и след това всичко стана много сложно“, коментира Леклер.

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Монегаскът добави, че тимът трябва да работи по-задълбочено при проучването на поведението на гумите:

„Другите успяват да извлекат времето за обиколка в третата фаза много по-лесно, докато ние плащаме висока цена дори при минимално отклонение от оптималния температурен прозорец. Колата ни трудно загрява гумите, което е предимство за неделя, но в квалификацията при по-студена писта ни създава сериозни проблеми.“

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За разлика от своя съотборник, Люис Хамилтън заяви, че не е срещнал трудности с подготовката на гумите и определи финалния си тур като чист и солиден. Седемкратният световен шампион вижда причината за изоставането в работата и мощността на задвижващата система, особено при разгръщането на енергията от хибридните компоненти на дългите прави.

„Не съм преглеждал телеметрията, но от видяното през целия уикенд знаем, че преди първи завой, когато нашата хибридна мощност спира, болидът на Макс продължава да ускорява. Същото се повтаря и преди 11-и завой. Автомобилът ми се държеше чудесно, обиколката беше стабилна, просто съперниците бяха по-бързи. Губим основно на правите. Шасито ни е на нивото на останалите или дори малко по-добро, но Ред Бул и Мерцедес напреднаха значително с аеродинамиката. Вече ни настигат в завоите, а ние нямаме отговор за скоростта им на правите линии“, обясни британецът.

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Хамилтън изчисли изоставането от задвижващата система на Ред Бул-Форд на около три до четири десети от секундата само на правите – разлика, която Ферари не успя да компенсира единствено чрез представянето си в завоите.

Ако проблемът действително е свързан с гумите, във Ферари ще бъдат уверени, че могат да контролират техните температури в хода на състезанието. Мощността на задвижващия агрегат обаче, особено по протежение на дългата задна права, ще бъде далеч по-трудна за компенсиране.

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Снимки: Gettyimages