Петер Солберг разкри отвътре драматичните минути за Оливър на финала на WRC

Драматичен инцидент в самия край на сезона лиши Оливър Солберг от титлата в Световния рали шампионат (WRC). Младият пилот се движеше уверено към финала на последната скоростна отсечка, но само два завоя преди края излетя от трасето при остър ляв завой. Автомобилът Тойота GR Ярис Rally1 се озова в голям храсталак до пътя, а с това изчезнаха и надеждите на Оливър за световната титла.

Моментът бе изключително емоционален както за Оливър, така и за баща му Петер Солберг – световен рали шампион от 2003 година. Въпреки огромното разочарование, първоначалната реакция на бащата в социалната мрежа Инстаграм излъчваше преди всичко гордост.

From Wales to the top of the world 🏆🏴 Elfyn Evans' journey, told by his dad Gwyndaf ❤️ #WRC https://t.co/gJpc8zkAFZ — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 23, 2026

М-Спорт и Форд вече работят по новата кола за сезон 2029 в WRC

„Оливър беше невероятен. Фактът, че успя да се бори за световната титла до последния специален етап от финалното рали, и то в първия си пълен сезон в WRC, е просто изумителен. Желанието му за победа и страстта му към спорта са дори по-големи, отколкото моите някога са били.“

В интервю за списание Racer Петер Солберг сподели, че способността им да приемат случилото се с позитивизъм се дължи на силната психика на сина му.

Заводски пилот на М-Спорт се раздели с навигатора си

„Оливър е много стабилен психически. Сегашното поколение израсна с малко по-различен начин на живот. Изглежда така, сякаш той не се влияе от постигнатото от баща му, а мисли за своето собствено име и бъдеще. Още в дебютната си година имаше мотивацията да спечели и да се бори със Себастиен Ожие. Беше невероятно изживяване, самият аз все още трудно го проумявам“, коментира легендарният пилот.

В Сардиния Оливър бе толкова близо до трофея, че семейството му вече бе поканено край финалната линия от телевизионните екипи, за да приветства евентуалния нов шампион.

Каква ще е следващата стъпка на Ланча в WRC?

„Бях на финала, но слезнах по-близо до водата, за да видя последния участък. Оливър водеше с 1,9 секунди и беше само на няколкостотин метра от края. Титлата беше в ръцете му. Когато излезе на завоя край плажа, характеристиките на пътя бяха малко по-различни. Преди старта на етапа бяха повдигнали колата с 25 милиметра и тя не се държеше по същия начин. Тичах към финала, когато видях огромен облак прах вляво. Просто си помислих най-лошото. Започнах да подскачам, но не от радост, а от разочарование“, разказа Петер.

Семейството преживя изключително тежък момент, като Петер разкри и първите думи на сина си след катастрофата:

„Той ми каза: "Съжалявам, татко. Исках да бъдем първите баща и син световни шампиони, но се провалих.‘ Аз му отвърнах: "Не си се провалил! Това, което направи, е абсолютно невероятно.“

ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

Петер Солберг подчерта, че именно смелото и безкомпромисно каране на Оливър го е извело до позицията да спори за титлата. Макар сезонът да завърши с горчивина, семейството вече е оставило драмата зад гърба си и насочва поглед към следващата кампания.

Some of the craziest moments of 2026! 🤯 First up, Oliver Solberg taking a little detour on his way to winning Rallye Monte-Carlo 😅 #WRC https://t.co/3yHXL77fie — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 20, 2026

„С всичко, което научиха през тази година, Оливър ще започне следващия сезон с огромна увереност. Той натрупа безценен опит по отношение на стратегията, скоростта и решителността. Сигурен съм, че останалите пилоти вече се страхуват от него“, заяви в заключение Петер Солберг.

Хюндай ангажира голяма звезда за тестове във Финландия

Грандиозно посрещане на Елфин Еванс в родния му град

Елфин Еванс: Пътят на новия световен шампион в WRC

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages