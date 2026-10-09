Елфин Еванс: Пътят на новия световен шампион в WRC

Елфин Еванс спечели световната титла на прашните и песъчливи трасета в Сардиния, там, където бе спусната завесата над ерата на автомобилите Rally1. Това постижение, което дълго време изглеждаше като недостижима мечта, бележи края на едно 20-годишно пътешествие, започнало сред горите на Дийн, където уелсецът прави първите си стъпки зад волана на скромен Нисан Микра за три хиляди евро.

Началото за Елфин е поставено в малкото уелско градче Долгелау, където дядо му го учи да шофира. Едва на единадесет години, под зоркия поглед на баща си, той вече прави първите си контролирани пързаляния на колата в задния двор на семейната къща.

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Баща му Гуиндаф Еванс — местна рали легенда, наричан „най-бързият шофьор на автобус в Уелс“ и собственик на дилърство за автомобили — го напътства по целия му път към професионалния спорт. Гуиндаф винаги е бил изключително бърз на макадам като заводски пилот на Форд, СЕАТ и MG, като през 1995 година завърши шести в генералното класиране на британското рали РАК с Форд Escort RS2000 плюс първо място при автомобилите с един двигателен мост. А през 1996 година спечели рали титлата на Великобритания, тогава Елфин е само на седем години.

Joining the greats ❤️ Elfyn Evans becomes the first Welsh driver to be crowned FIA World Rally Champion 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #WRC https://t.co/t0rkk6oBQg — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 7, 2026

Вдъхновен от Колин Макрей, младият Елфин първоначално се състезава в мотокроса. През 2006 година, на 17-годишна възраст, той сам купува и подготвя своя първи състезателен Нисан Микра без финансовата подкрепа на баща си. През същата година от другата страна на Ламанша първите си стъпки в спорта прави и Себастиен Ожие. През 2007 година Еванс заема трето място в марковия шампионат Фиеста Спортинг Трофи Великобритания и дебютира в Световния рали шампионат в рали "Великобритания" в Уелс. Освен с вродена скорост, уелсецът впечатлява и със своята забележителна устойчивост. Между състезанията той работи в семейния автосалон като тенекеджия, механик и отговорник за следпродажбеното обслужване.

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През 2008 година Елфин става шампион в шампионатите Фиеста Спортинг Трофи във Великобритания и Ирландия, а през 2010 година става победител в програмата Пирели Стар Драйвър. На следващата година зад волана на Субару Импреза STI записва първата си победа в генералното класиране на рали и става вицешампион на Великобритания, с което привлича погледа на Малкълм Уилсън. След като се присъединява към структурата на М-Спорт в Довънби Хол, той се превръща в дясната ръка на шефа на тима, който го взема под крилото си, поверява му развитието на автомобилите и му предава тънкостите на професията.

Големият пробив на Елфин идва през 2012 година с триумфа във WRC Академията с Фиеста R2 след четири победи от шест старта и впечатляващо каране по бързите макадамови отсечки във Финландия. Сезонът е белязан и от първия му сериозен инцидент на рали "Кондроз", дошъл след над 60 поредни старта без нито една грешка.

Елфин Еванс с първи тест, след като стана световен шампион

Титлата в група Джуниър на WRC му осигурява участия с Фиеста R5 през 2013 година, когато подписва и седемгодишен договор като заводски пилот на М-Спорт. На асфалта в рали "Германия" той завършва шести в общото подреждане и втори във WRC2, само на 12,9 секунди от Роберт Кубица, който се изказва изключително ласкаво за него. В средата на ноември Еванс финишира осми в генералното класиране и доминира в своя клас на домашното си рали "Уелс", кръг от световния шампионат.

Sardinia has a special place in Elfyn Evans' heart ❤️ #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/BGZznCqZBh — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 6, 2026

Сезон 2013 остава паметен и с първия му старт в най-високия клас на Световния рали шампионат именно в Сардиния, където сменя Насър Ал-Атия с Fiesta RS WRC и записва престижното шесто място. Това се оказва символично съвпадение, тъй като тринадесет години по-късно тъкмо на средиземноморския остров уелсецът стъпва на световния връх.

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След като заема постоянно място в елита с М-Спорт, Еванс трупа безценен опит като съотборник първо на Мико Хирвонен през 2014 година, а след това и с Ойт Танак през 2015 година. В Аржентина той записва първия си подиум в шампионата, а през 2015 в Корсика остава на крачка от победата, като завършва втори след оспорвана битка с Яри-Мати Латвала с VW Polo WRC. През 2016 година, след привличането на Мадс Остберг и Ерик Камий, Уилсън пренасочва Еванс към WRC2. Без излишни емоции уелсецът прави безупречен сезон от 18 състезания без грешка и печели Британския рали шампионат точно две десетилетия след триумфа на баща си.

Завръщането му в елита на WRC е факт през 2017 година с Форд Фиеста WRC заедно със съотборници от ранга на Себастиан Ожие и Ойт Танак. Въпреки че използва гуми D-Mack вместо Мишлен, Еванс постига своята дебютна победа в WRC именно на домашния етап в Уелс, като побеждава Тиери Нювил и Себастиан Ожие. От този момент нататък легендарният французин става неговият главен съперник, но и най-голямо вдъхновение. През 2019 година, стартирайки от рали "Монте Карло", Еванс започва успешното си сътрудничество със своя навигатор Скот Мартин, бивш копилот на покойния Крейг Брийн.

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Трансферът в Тойота през 2020 г. постави началото на забележителен седемгодишен етап зад волана на Ярис WRC, който даде нов тласък на кариерата на Елфин Еванс. Още в Швеция уелсецът надигра специалистите по заледени трасета, благодарение на смелост, безупречни настройки и изключителна прецизност. Въпреки че световната титла му се изплъзна в рали "Монца" в директен сблъсък със Себастиан Ожие, през 2021 г. той записа впечатляваща победа във Финландия и отново финишира втори в крайното класиране след френския си съперник.

They both know final round heartbreak 😢 #WRC https://t.co/WUciffdSyN — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 9, 2026

След кампания без особени върхове през 2022 г., Еванс се завърна към победите през 2023 г. с втори триумф във Финландия. Пословичната му последователност обаче не бе достатъчна за шампионския трофей, след като бе изпреварен първо от съотборника си Кале Рованпера, а през 2024 г. – и от Тиери Нювил. През 2025 г. уелският състезател бе сред водещите фигури с победи в Швеция и Кения и осем подиума, като отстъпи световната корона на Ожие с разлика от едва четири точки.

След цели пет шампионата, в които завърши на второ място, 2026 се оказа перфектният сезон за хладнокръвния и борбен уелсец, който не допусна нито една фатална грешка през цялата година. Непобедим на шведския лед, той грабна първото място и в рали „Япония“, записвайки своята тринадесета победа в световния рали шампионат. С общо шест подиума през сезона Еванс преодоля всяко препятствие: от сериозния пасив да отваря отсечките като първа кола, през лотарията със спуканите гуми и сложната точкова система, до вътрешната конкуренция от изключителни съотборници като Оливър Солберг, Сами Паяри и самия Ожие.

Sum this up in three words 🤯 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/SveG8Vjbxo — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 5, 2026

Финалът на сезона в Сардиния осигури най-емоционалния завършек за епохата на автомобилите от категория Rally1. Докато Оливър Солберг вероятно бе най-бързият пилот на трасето, Еванс потвърди репутацията си на най-надеждния състезател със статистика от едва десетина грешки в над двеста и петдесет старта в кариерата си.

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На 37-годишна възраст и две десетилетия след 124-то място при дебюта си в гората Дийн през февруари 2006 г., уелският „Червен дракон“ постигна най-голямото си признание в своя двадесети сезон в рали спорта, поемайки щафетата от Себастиан Ожие. На почетната стълбичка в Сардиния навигаторът Скот Мартин отправи трогателни думи в памет на своя приятел Крейг Брийн, докато Елфин Еванс сбъдна своята мечта и тази на баща си Гуиндаф, донасяйки световната корона в Долгелау с признанието, че триумфът е бил дълъг път, а не просто крайна цел.

2026 ✅ 😮‍💨 #WRC https://t.co/MKb7YM7mib — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

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Снимки: Imago