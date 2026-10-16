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Грандиозно посрещане на Елфин Еванс в родния му град

  • 16 окт 2026 | 14:04
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Елфин Еванс стана първият уелски пилот, спечелил световната рали титла и вчера беше тържествено посрещнат в родния му град Долгелай. Като изключим някои финландски градчета, Долгелай сигурно е населеното място с най-малко жители, където се е родил световен шампион - там живеят малко над 2600 души.

“Веднага след финала на рали “Сардиния” с мен се свързаха от местната община и от града, където съм роден - обясни Еванс. - Потърсиха ни и от Парламента в Уелс, като всички питаха дали искаме да ни организират тържествено посрещане у дома, като накрая решихме да обединим всичко в един ден.

Елфин Еванс: Пътят на новия световен шампион в WRC
Елфин Еванс: Пътят на новия световен шампион в WRC

“Със съдействието на Тойота показахме и състезателната ни кола на моите съграждани, трогнат съм от усилията на всички, които организираха това тържество. Благодаря на всички, както и на тима, които направиха това възможно.”

Елфин Еванс с първи тест, след като стана световен шампион
Елфин Еванс с първи тест, след като стана световен шампион

Еванс и навигаторът му Скот Мартин триумфираха със световната титла в последния кръг от сезона рали "Сардиния", като всичко се реши в последните метри на последната отсечка, където основният му съперник Оливър Солберг допусна грешка и излетя от пътя.

Снимки: Профил на Елфин Еванс в x.com

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