М-Спорт и Форд вече работят по новата кола за сезон 2029 в WRC

Подготовката за изцяло новия автомобил на Форд за Световния рали шампионат (WRC) през 2029 година вече е в ход. След като в края на септември компанията обяви плановете си за пълноценно завръщане със заводски отбор в шампионата, вниманието първоначално бе насочено към еволюцията на модела Фиеста Rally2, с който отборът на М-Спорт ще се състезава като междинен вариант през следващия сезон.

Според информация на Dirtfish инженерите вече активно работят по колата, която ще направи своя състезателен дебют след повече от две години. След тестовете на прототипа с технически спецификации за 2027 година в Испания, директорът на М-Спорт Матю Уилсън отпътува за Северна Каролина. В техническия център на Форд Пърформънс той проведе първите симулационни тестове на модела за 2029 година.

And so another chapter comes to an end... After 5 years, it's time to put the Ford Puma Rally1 car to bed, as it now takes its place in the history books. Thank you for your service 🤝💙 https://t.co/D8YxBkA4Ex — M-Sport (@MSportLtd) October 23, 2026

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Въпреки че не навлезе в подробности за свършената работа, Уилсън коментира напредъка:

„Работим с пълна пара. Съвсем ясно е, че целта ни е да стартираме сезон 2029 с изключително конкурентен автомобил, а неговата хомологация трябва да бъде завършена в края на 2028 година, което е след малко повече от две години.“

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Новият състезателен модел се проектира напълно от нулата и няма да заимства компоненти от настоящите Фиеста Rally2 или Пума Rally1.

По отношение на междинната версия Фиеста Rally1, с която екипът ще участва следващата година, Уилсън изрази задоволство от първите тестови изпитания върху асфалт и чакъл в Каталуня.

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„Както отбелязаха и други, важно е да сравняваме представянето на автомобила с това на модел от клас Rally2. Спрямо него аеродинамичните промени определено дават резултат. Разликите са фини, но задното крило и предната броня представляват сериозна стъпка напред. Двигателят е с един милиметър по-голям рестриктор, което носи повече мощност. Преминаването към регистратор на данни вместо клапан за свръхналягане също е положителен елемент. Определено се усеща подобрение спрямо Rally2. Дали ще е достатъчно за победа срещу автомобилите на Тойота, предстои да видим, но данните сочат, че следващият сезон ще бъде изключително оспорван.“

Макар че дългосрочният план е насочен към автомобила за 2029 година, Уилсън подчерта стратегическата роля на междинния модел Фиеста за сезоните 2027 и 2028.

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„Тази кола задържа както Форд, така и М-Спорт в първенството. Тя ни позволява да останем фактор на най-високо ниво. Подобен подход сме виждали и при други производители. Когато Ситроен се оттегли временно през 2006 година преди дебюта на модела С4, тимът на Кронос Рейсинг използваше Ксара WRC, запази ядрото на екипа и остана в челото. Точно такава роля ще изиграе тази кола и за нас.“

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Снимки: Gettyimages