Каква ще е следващата стъпка на Ланча в WRC?

Завръщането на Ланча в света на ралитата надхвърля рамките на обикновен спортен проект. Целта на марката от Торино е да възроди силната връзка с дисциплината, изградила нейната легендарна репутация, и същевременно да отвори нова глава в историята си с амбициозна дългосрочна програма.

Сезон 2026 се превърна в ключов крайъгълен камък за проекта. Международният дебют на новия модел Ипсилон Rally2 HF Integraleдаде възможност на Ланча Корсе да премери сили с доказани и опитни съперници. Резултатите бяха повече от впечатляващи – Ланча триумфира с отборната титла във WRC2 още в първата година на автомобила.

Some of the craziest moments of 2026! 🤯 First up, Oliver Solberg taking a little detour on his way to winning Rallye Monte-Carlo 😅 #WRC https://t.co/3yHXL77fie — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 20, 2026

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Вниманието обаче вече е изцяло насочено към 2027 година. В следващите месеци ръководството трябва да вземе важни решения относно техническото развитие, състезателния календар и най-вече пилотския състав. Сред спряганите имена се откроява новият европейски шампион Теему Сунинен. Развитието на трансферния пазар при пилотите може да се окаже решаващо за бъдещите стремежи на италианския производител.

Мартело все още запазва мълчание относно състезателите, които ще защитават цветовете на Ланча през новата кампания.

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„Изключително горди сме, че успяхме да спечелим отборната титла във WRC2 с напълно нов автомобил още в дебютния си сезон. Това носи огромна радост за Ланча и Ланча Корсе. Победата е в нашата ДНК, така че изпращаме много позитивна кампания, от която научихме много. Нашата цел, разбира се, е да печелим и шампионските титли при пилотите“, сподели Лука Мартело, шефът на Ланча Корсе.

Той допълни, че екипът на Ланча Корсе е натрупал сериозен опит в съвместната работа с пилотите и отборите в световния и европейския рали шампионати, както и в отделните национални шампионати, но цялостната спортна програма за следващия сезон все още предстои да бъде избистрена.

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„Продължаваме да оформяме програмата си за 2027 година както на международната сцена, така и в националните шампионати. Окончателното потвърждаване на техническите правила ще ни помогне да вземем решения малко по-рано. Отворени сме към всички варианти. Ангажиментът на Ланча към ралитата е категоричен и сме готови да се възползваме от всяка открила се възможност“, обобщи Мартело.

През 2026 за Ланча в WRC2 караха Йоан Росел и Николай Грязин, в европейския рали шампионат начело на атаката на марката беше Андреа Мабелини, а в Италия - Андреа Крунола.

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Снимки: Gettyimages