ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално одобри пакета от основни спортни правила за Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2027, подготвяйки сцената за мащабната техническа реформа в надпреварата.

След последното заседание на Световния моторспорт съвет (WMSC) бяха разкрити ключови подробности около бъдещето на шампионата. В най-високата категория ще се състезават както напълно нови автомобили от спецификацията WRC27, така и модернизирани машини от клас Rally2 със специален кит.

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Въпреки че водещият ешелон запазва наименованието Rally1, в него ще бъдат обособени две паралелни групи: WRC Cars и WRC Kit Cars. Двата технически регламента са проектирани така, че да осигурят сходно ниво на представяне и конкурентност на трасето.

Заводският тим на Тойота и тунинг формациите Project Rally One и RMC Моторспорт ще заложат на изцяло новопостроени автомобили, отговарящи на първоначалните изисквания за WRC27.

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В същото време производителите от Rally2 ще могат да използват официалния обновяващ пакет на ФИА на стойност 7500 евро, включващ нови предни калници, предна броня и заден аеродинамичен елемент. До момента единствено отборът на М-Спорт е потвърдил участието си с този кит, като миналата седмица тимът стартира изпитания с модифицирания Форд Фиеста Rally2 в Испания.

Two specifications. One top category. 🔥 For the 2027 and 2028 seasons, the FIA World Rally Championship’s Rally1 category will comprise two types of cars: 🚗 WRC Cars: Next-generation rally cars built to the FIA’s new technical regulations. 🚗WRC Kit Cars: Existing Rally2 cars fitted with an FIA-approved aerodynamic upgrade kit. Both specifications will compete together in the Rally1 category, with an increased turbo restrictor diameter delivering approximately 15hp of additional power. #FIA #WRC — FIA (@fia) October 20, 2026

Потвърдено бе също, че и двата типа машини ще разполагат с увеличен турбо рестриктор от 33 милиметра. Това ще осигури допълнителни 15 конски сили спрямо сегашните Rally2 автомобили, използващи 32-милиметров рестриктор.

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С оглед на очакваното навлизане на повече частни тунинг тимове, титлата при производителите се преименува на Шампионат на конструкторите и ще бъде достъпна за всички Rally1 производители в рамките на пълния календар от 15 кръга.

Two new championships for the FIA WRC in 2027! 🏆 The FIA World Motor Sport Council has approved a new championship structure for 2027, with the Manufacturers’ Championship set to be replaced by two new titles: The FIA WRC Constructors’ Championship: Constructors must compete in every round of the season to be eligible for the title 🌏 WRC Teams’ Championship: Contested over seven nominated events, including a compulsory overseas round and the season finale 👀 Both championships will be exclusive to the Rally1 category 🔥 #FIA #WRC — FIA (@fia) October 20, 2026

Паралелно се въвежда и нов шампионат за отбори във WRC, отворен за всички участници в Rally1. Той ще се състои от седем предварително заявени ралита, включително едно задължително отвъдокеанско състезание и финалния старт за годината. Този формат дава отлична възможност за тимове като Project Rally One и RMC Моторспорт, които вече заявиха, че едва ли ще имат възможност за пълна програма през сезона.

Категориите WRC2, WRC3 и купата WRC Мастър запазват своето място в структурата на шампионата и през 2027 година.

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Снимки: Gettyimages