ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

Международната автомобилна федерация (ФИА) официално одобри пакета от основни спортни правила за Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2027, подготвяйки сцената за мащабната техническа реформа в надпреварата.
След последното заседание на Световния моторспорт съвет (WMSC) бяха разкрити ключови подробности около бъдещето на шампионата. В най-високата категория ще се състезават както напълно нови автомобили от спецификацията WRC27, така и модернизирани машини от клас Rally2 със специален кит.
В Италия: 6 ралита за Рованпера, 3 за Ожие в WRC догодина
Въпреки че водещият ешелон запазва наименованието Rally1, в него ще бъдат обособени две паралелни групи: WRC Cars и WRC Kit Cars. Двата технически регламента са проектирани така, че да осигурят сходно ниво на представяне и конкурентност на трасето.
Заводският тим на Тойота и тунинг формациите Project Rally One и RMC Моторспорт ще заложат на изцяло новопостроени автомобили, отговарящи на първоначалните изисквания за WRC27.
Себастиен Льоб тества прототипа WRC27 на Project Rally One
В същото време производителите от Rally2 ще могат да използват официалния обновяващ пакет на ФИА на стойност 7500 евро, включващ нови предни калници, предна броня и заден аеродинамичен елемент. До момента единствено отборът на М-Спорт е потвърдил участието си с този кит, като миналата седмица тимът стартира изпитания с модифицирания Форд Фиеста Rally2 в Испания.
Потвърдено бе също, че и двата типа машини ще разполагат с увеличен турбо рестриктор от 33 милиметра. Това ще осигури допълнителни 15 конски сили спрямо сегашните Rally2 автомобили, използващи 32-милиметров рестриктор.
Изненада! Льоб може да стартира в рали “Монте Карло”
С оглед на очакваното навлизане на повече частни тунинг тимове, титлата при производителите се преименува на Шампионат на конструкторите и ще бъде достъпна за всички Rally1 производители в рамките на пълния календар от 15 кръга.
Паралелно се въвежда и нов шампионат за отбори във WRC, отворен за всички участници в Rally1. Той ще се състои от седем предварително заявени ралита, включително едно задължително отвъдокеанско състезание и финалния старт за годината. Този формат дава отлична възможност за тимове като Project Rally One и RMC Моторспорт, които вече заявиха, че едва ли ще имат възможност за пълна програма през сезона.
Категориите WRC2, WRC3 и купата WRC Мастър запазват своето място в структурата на шампионата и през 2027 година.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages