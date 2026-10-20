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ФИА утвърди ключовите спортни правила за Световния рали шампионат през 2027 година

  • 20 окт 2026 | 15:14
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Международната автомобилна федерация (ФИА) официално одобри пакета от основни спортни правила за Световния рали шампионат (WRC) за сезон 2027, подготвяйки сцената за мащабната техническа реформа в надпреварата.

След последното заседание на Световния моторспорт съвет (WMSC) бяха разкрити ключови подробности около бъдещето на шампионата. В най-високата категория ще се състезават както напълно нови автомобили от спецификацията WRC27, така и модернизирани машини от клас Rally2 със специален кит.

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Въпреки че водещият ешелон запазва наименованието Rally1, в него ще бъдат обособени две паралелни групи: WRC Cars и WRC Kit Cars. Двата технически регламента са проектирани така, че да осигурят сходно ниво на представяне и конкурентност на трасето.

Заводският тим на Тойота и тунинг формациите Project Rally One и RMC Моторспорт ще заложат на изцяло новопостроени автомобили, отговарящи на първоначалните изисквания за WRC27.

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В същото време производителите от Rally2 ще могат да използват официалния обновяващ пакет на ФИА на стойност 7500 евро, включващ нови предни калници, предна броня и заден аеродинамичен елемент. До момента единствено отборът на М-Спорт е потвърдил участието си с този кит, като миналата седмица тимът стартира изпитания с модифицирания Форд Фиеста Rally2 в Испания.

Потвърдено бе също, че и двата типа машини ще разполагат с увеличен турбо рестриктор от 33 милиметра. Това ще осигури допълнителни 15 конски сили спрямо сегашните Rally2 автомобили, използващи 32-милиметров рестриктор.

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С оглед на очакваното навлизане на повече частни тунинг тимове, титлата при производителите се преименува на Шампионат на конструкторите и ще бъде достъпна за всички Rally1 производители в рамките на пълния календар от 15 кръга.

Паралелно се въвежда и нов шампионат за отбори във WRC, отворен за всички участници в Rally1. Той ще се състои от седем предварително заявени ралита, включително едно задължително отвъдокеанско състезание и финалния старт за годината. Този формат дава отлична възможност за тимове като Project Rally One и RMC Моторспорт, които вече заявиха, че едва ли ще имат възможност за пълна програма през сезона.

Категориите WRC2, WRC3 и купата WRC Мастър запазват своето място в структурата на шампионата и през 2027 година.

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Снимки: Gettyimages

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