Заводски пилот на М-Спорт се раздели с навигатора си

Пилотът на М-Спорт в Световния рали шампионат (WRC) Джон Армстронг ще се състезава с нов навигатор през 2027 година, след като обяви края на двегодишното си партньорство с Шейн Бърн.

Армстронг използва социалните мрежи, за да информира, че двамата с Бърн са постигнали взаимно съгласие да се разделят след дебютния си сезон в най-високата категория на световния рали спорт.

Jon Armstrong and Shane Byrne will go their separate ways for 2027 after two seasons together. The partnership took them from ERC victories to the WRC’s top category with M-Sport Ford. https://t.co/wjDzD1PSdS https://t.co/BFj1faoe8Q — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 22, 2026

Армстронг и Бърн стартираха съвместната си работа през 2025 година, след като дотогавашният навигатор на Армстронг — Оуен Трейси — се премести при Джош Макърлийн, пак в М-Спорт за дебютната му кампания в клас Rally1.

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Първоначално Бърн седна до Армстронг за участие в Европейския рали шампионат (ERC). С автомобил на М-Спорт - Форд Фиеста Rally2 двамата спечелиха победи в рали „Кередигиън“ в Уелс и в рали „Хърватия“, което им донесе второто място в крайното класиране за сезона.

Успехите им отвориха пътя към Световния рали шампионат с място в програмата на М-Спорт с автомобил от най-високия клас Rally1. През изминалата кампания дуото демонстрира впечатляваща скорост и успя да запише класирания сред първите десет.

Hi everyone, With the dust now settled on the WRC season, and after taking some time to reflect on everything we’ve achieved together, Shane and I have agreed that the time is right for us both to move forward with different plans for the 2027 rally season. https://t.co/iODsRKBjsU — Jon Armstrong (@JonArmstrong84) October 22, 2026

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„След като емоциите от сезона във WRC отшумяха и имахме възможност да направим равносметка на постигнатото, с Шейн решихме, че е настъпил правилният момент да продължим напред с различни планове за рали сезон 2027 - гласи официалното изявление на Армстронг. - Макар решението да беше трудно, и двамата чувстваме, че то ни дава шанс да се изправим пред нови предизвикателства.

"Бих искал да благодаря на Шейн за цялата му усърдна работа, отдаденост и положените усилия през последните две години. Победите ни в рали "Кередигиън" и рали "Хърватия" винаги ще останат специални спомени, както и невероятната възможност да направим крачката към клас Rally1 в WRC през този сезон. Споделихме страхотни мигове и му пожелавам само успехи в бъдеще.“

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Навигаторът Шейн Бърн също публикува изявление по повод раздялата:

„Както вероятно вече знаете, с Джон взехме общо решение да поемем по различни пътища и да прекратим партньорството си, за да потърсим по-добро бъдеще за кариерите си. Направихме два великолепни сезона заедно — първо през 2025 година в ERC, където спечелихме две победи и станахме вицешампиони, а след това през 2026 година зад волана на Форд Пума Rally1 за тима на М-Спорт във всички 13 кръга от календара на WRC.

„Това беше невероятно пътуване, изпълнено със спомени и опит, които винаги ще ценя високо. Пожелавам на Джон и на новия му навигатор само успехи занапред. Искам също така да благодаря на рали академията на Моторспорт Ирландия и на екипа на М-Спорт за възможността да развия кариерата си през последните няколко години.“

Очаква се плановете на двамата състезатели за сезон 2027 да бъдат обявени на по-късен етап.

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Снимки: Gettyimages