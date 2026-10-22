Заводски пилот на М-Спорт се раздели с навигатора си

Пилотът на М-Спорт в Световния рали шампионат (WRC) Джон Армстронг ще се състезава с нов навигатор през 2027 година, след като обяви края на двегодишното си партньорство с Шейн Бърн.
Армстронг използва социалните мрежи, за да информира, че двамата с Бърн са постигнали взаимно съгласие да се разделят след дебютния си сезон в най-високата категория на световния рали спорт.
Армстронг и Бърн стартираха съвместната си работа през 2025 година, след като дотогавашният навигатор на Армстронг — Оуен Трейси — се премести при Джош Макърлийн, пак в М-Спорт за дебютната му кампания в клас Rally1.
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Първоначално Бърн седна до Армстронг за участие в Европейския рали шампионат (ERC). С автомобил на М-Спорт - Форд Фиеста Rally2 двамата спечелиха победи в рали „Кередигиън“ в Уелс и в рали „Хърватия“, което им донесе второто място в крайното класиране за сезона.
Успехите им отвориха пътя към Световния рали шампионат с място в програмата на М-Спорт с автомобил от най-високия клас Rally1. През изминалата кампания дуото демонстрира впечатляваща скорост и успя да запише класирания сред първите десет.
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„След като емоциите от сезона във WRC отшумяха и имахме възможност да направим равносметка на постигнатото, с Шейн решихме, че е настъпил правилният момент да продължим напред с различни планове за рали сезон 2027 - гласи официалното изявление на Армстронг. - Макар решението да беше трудно, и двамата чувстваме, че то ни дава шанс да се изправим пред нови предизвикателства.
"Бих искал да благодаря на Шейн за цялата му усърдна работа, отдаденост и положените усилия през последните две години. Победите ни в рали "Кередигиън" и рали "Хърватия" винаги ще останат специални спомени, както и невероятната възможност да направим крачката към клас Rally1 в WRC през този сезон. Споделихме страхотни мигове и му пожелавам само успехи в бъдеще.“
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Навигаторът Шейн Бърн също публикува изявление по повод раздялата:
„Както вероятно вече знаете, с Джон взехме общо решение да поемем по различни пътища и да прекратим партньорството си, за да потърсим по-добро бъдеще за кариерите си. Направихме два великолепни сезона заедно — първо през 2025 година в ERC, където спечелихме две победи и станахме вицешампиони, а след това през 2026 година зад волана на Форд Пума Rally1 за тима на М-Спорт във всички 13 кръга от календара на WRC.
„Това беше невероятно пътуване, изпълнено със спомени и опит, които винаги ще ценя високо. Пожелавам на Джон и на новия му навигатор само успехи занапред. Искам също така да благодаря на рали академията на Моторспорт Ирландия и на екипа на М-Спорт за възможността да развия кариерата си през последните няколко години.“
Очаква се плановете на двамата състезатели за сезон 2027 да бъдат обявени на по-късен етап.
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Снимки: Gettyimages