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Хюндай ангажира голяма звезда за тестове във Финландия

  • 19 окт 2026 | 20:09
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Хюндай ангажира голяма звезда за тестове във Финландия

Макар от Хюндай официално да заявиха, че нямат намерение да хомологират обновен пакет от типа „WRC Kit“ за своя автомобил от категория Rally2, който би позволил адаптирането му към правилата за най-високия клас през 2027 година, слуховете около плановете на южнокорейския производител не стихват. В моторспорт средите продължават спекулациите, че тимът може би вече провежда развойна дейност с оглед на новите технически регламенти.

Ключова роля в тези изпитания играе опитният тестов пилот Крис Мийк. Четиридесет и седем годишният британец познава отлично техниката на Хюндай от португалския рали шампионат, където преди две години спечели шампионската титла зад волана на машина от същата марка. През изминалата кампания Мийк премина към Тойота и завърши на второ място в същите серии.

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През настоящия сезон състезателят записа участие и в Европейския рали шампионат (ERC), като в началото на есента грабна победата в състезанието в Уелс. Още тази седмица Мийк и неговият навигатор Стюарт Лаудън ще се включат и във финалния етап за сезона в Португалия.

По данни на изданието rallyjournal.com, тестовете на Хюндай в Централна Финландия ще продължат още два дни. Изпитанията започнаха в понеделник в Кухмойнен, а от вторник екипът продължава работата си в района на Ямса.

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