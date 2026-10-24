Все повече пилоти критикуват пистата в Остин

Екстремните неравности по трасето „Писта на Америките“ не отговарят на стандартите на Формула 1 и застрашават здравето на състезателите. Около това мнение се обединиха пилотът на Ауди Габриел Бортолето и бившият световен шампион Макс Верстапен.

Състезателният комплекс в Остин е добре известен с неравната си настилка, дължаща се на нестабилната глинеста основа, върху която е изграден. Този тип почва се разширява при дъжд и се свива при сухо време, което води до постоянно нагъване и разместване на асфалта въпреки непрекъснатите усилия на промоутърите да го поддържат в добро състояние.

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Още по време на първоначалния строеж теренът бе изкопан на дълбочина от три метра за полагане на специална многопластова основа, но с годините проблемите с неравностите се задълбочиха. Преди тазгодишната надпревара организаторите положиха нов асфалт от входа на завой 9 до входа на завой 11, както и изравниха машинно участъците преди завой 12 и завой 19.

Въпреки тези мерки Макс Верстапен коментира, че състоянието на пистата е пагубно за гърбовете на пилотите, разкривайки, че медицинските му прегледи вече показват структурни увреждания на гръбначния стълб.

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„Имал съм вертикални натоварвания над 9G върху гръбнака, което повярвайте ми, въобще не е приятно. Колкото повече остаряваш, толкова повече мислиш за тези неща. При съвременните болиди притискането е огромно и при натискане на спирачките колата се удря в земята много по-силно. Почвата отдолу се движи непрекъснато, а ако се отклониш съвсем малко от идеалната линия, не знаеш какво ще те посрещне. От прегледите, които направих, долната част на гръбнака ми не изглежда никак добре. Ясно е, че това е част от спорта, но щетите от колите през последните години се натрупват и не бива да приемаме това за нормално“, заяви Верстапен.

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Габриел Бортолето от Ауди се съгласи с позицията на нидерландеца и подчерта, че настилката крие рискове за състезателите:

„Натоварването е изключително тежко. За стандартите на Формула 1 това е недопустимо. Пистата е с невероятна конфигурация и обожавам да карам тук, но неравностите я правят опасна. Организаторите трябва да асфалтират по-големи части от трасето, а не само правите участъци.“

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Шарл Лeклер също изрази недоволство от състоянието на настилката, определяйки я като „изключително лоша, особено в първия сектор“.

Франко Колапинто пък отбеляза, че трасето подлага на сериозно изпитание дори по-младото поколение състезатели:

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„Това е едно от най-великите трасета в света заради бързите завои, но е жалко, че настилката е толкова неравна и натоварва телата ни по такъв начин. Гърбовете ни страдат. Аз съм млад и вече го усещам, представям си какво е за по-опитните пилоти. Надявам се за в бъдеще да подобрят условията. Новият асфалт между завой 9 и завой 11 се усеща много по-гладък в сравнение с миналата година.“

На противоположно мнение за ситуацията е ръководителят в Алпин Стив Нилсен, според когото неравностите са просто част от спецификата на съоръжението:

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„В Остин винаги е било неравно. Не е тайна, че земната основа тук постоянно сляга и се движи. Организаторите полагат усилия, сменят асфалта, но теренът се измества отново. Битката е непрестанна – пистата беше неравна в миналото, неравна е и днес и надали нещо ще се промени в бъдеще.“

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Снимки: Gettyimages