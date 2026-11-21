Ямаха настоява за диалог с MotoGP заради Гран При на Катар

Ръководителят на Ямаха Паоло Павезио заяви, че е настъпил моментът японският производител и MotoGP да загърбят напрежението, породено от оттеглянето на тима от надпреварата за Гран При на Катар.

Японската марка изтегли както своя заводски отбор, така и сателитния състав на Прамак, спазвайки стриктно вътрешната си фирмена политика относно пътуванията в района на Близкия изток. Това крайно решение бе взето след продължителни дискусии между състезателите и MotoGP, като по-голямата част от стартовата решетка се обяви против провеждането на състезанието поради риска от разрастване на военния конфликт с участието на Иран.

A shock exit for Marc and a huge Sprint result for Bez as he keeps his championship hopes alive! 🔥 Catch the three standout moments from an action-packed #TissotSprint 🏁 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/RLE1DWf0RB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

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Първоначално от MotoGP заплашиха със строги санкции отборите и пилотите, които откажат да участват. Президентът на ФИМ Жорже Виегаш обаче охлади напрежението, като поясни, че в спортния правилник няма основание за налагане на спортни наказания или спиране от състезания за неспазване на търговските споразумения. Въпреки това Ямаха все още може да бъде изправена пред финансови санкции заради неизпълнение на договора си с MotoGP Group.

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Самият състезателен уикенд в Катар премина без инциденти, но с редуциран състав – в събитието се включиха едва 18 състезатели, а до неделния старт бройката им спадна до 16 вследствие на контузии.

В изказване пред Sky Sports Паоло Павезио изрази надежда, че двете страни ще намерят общ език и ще продължат напред.

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„Чух думите на Виегаш. Има неща, които мога да коментирам, и такива, които не мога. Говорим за изключително необичайна ситуация, каквато не се бе случвала досега, а решенията бяха взети след оценки, направени от централата на компанията в Япония. Ние сме партньори в този шампионат и се чувстваме като важна част от него. Смятам, че е време да проведем нужните разговори зад кулисите с MotoGP Group, за да затворим тази страница и да се съсредоточим върху бъдещето", обясни Павезио.

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Снимки: Gettyimages