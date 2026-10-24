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Ландо Норис призна за сериозни трудности с болида на Макларън

  • 24 окт 2026 | 12:46
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Световният шампион Ландо Норис сподели, че е било практически невъзможно да направи чиста състезателна обиколка по време на свободните тренировки на пистата в Остин, където този уикенд е Гран При на САЩ във Формула 1.

Британецът имаше тежък петъчен ден на трасето в Тексас, като във втората тренировъчна сесия успя да запише едва седмо време. По време на квалификационната си симулация с мекия тип гуми Норис допусна презавиване на петнадесети завой и не успя да завърши бързия си тур, въпреки че показа отлична скорост в първия сектор.

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След края на разочароващия ден Ландо призна, че се надява в Макларън да намерят нужните корекции преди решителните сесии.

„Беше изключително сложно, просто невъзможно да сглобя една цяла обиколка. Налице са признаци за добро темпо, но да влезеш в квалификация и да можеш да го показваш във всеки един момент е прекалено трудно. Убеден съм, че положението е такова за всички. Просто трябва да направим някои малки промени по болида“, коментира Норис.

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Въпреки трудностите в управлението на автомобила, британецът запазва известна увереност заради кратките проблясъци в темпото по протежение на пистата.

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„Няма нищо крайно или драматично. Управляемостта на нашата кола в момента просто се постига малко по-трудно. Няколко дребни детайла в правилната посока могат сериозно да ни помогнат. Скоростта е налице, така че все още имаме поводи за оптимизъм“, завърши пилотът.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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