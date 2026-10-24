Нюи хвали Хонда, вече гледа към сезон 2027 във Формула 1

Ейдриън Нюи открито призна, че настоящата форма на задвижващия агрегат на Хонда в болида на Астън Мартин отстъпва на нивото, което японският производител демонстрираше при първоначалното си партньорство с Ред Бул през 2019 година.

Японската компания се завърна във Формула 1 през 2026 година като официален доставчик на мотори за Астън Мартин на мястото на Мерцедес. Стартът в новата ера на задвижващите системи обаче се оказа изключително труден за тима от Силвърстоун.

A sarcastic thumbs up from Fernando! 😬👍 #F1 #USGP https://t.co/XPWTmtqCIT — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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Нюи, който понастоящем заема ролята на управляващ технически партньор и ръководител на Астън Мартин, направи директен паралел с преживяното в Ред Бул преди седем години. Тогава тимът от Милтън Кийнс получи двигател, който вече бе преодолял първоначалните си проблеми след трудното сътрудничество с Макларън.

Попитан дали настоящата ситуация в Астън Мартин повтаря началото в Ред Бул от 2019 година, Нюи сподели пред избрани медии, че съществува съществена разлика във времевия контекст.

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„Ако трябва да бъда напълно честен, в момента Хонда е малко по-назад от позицията, на която заводският тим на Ред Бул ги завари през 2019 година. Тогава обаче вече бяха изминали четири сезона от първоначалното им завръщане през 2015 година - заяви Нюи. - Сега за тях това е първа кампания обратно в шампионата. Ще се повторя, но те са невероятна компания и съм напълно убеден, че ще ускорят темпото и ще разберат спецификата на новите технически правила.“

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В базата на японския производител вече тече интензивна работа за отстраняване на слабостите с оглед на следващата състезателна година, тъй като Астън Мартин не може да си позволи още един сезон сред аутсайдерите на колоната.

Нюи предпочете да не конкретизира точния мащаб на изоставането между шасито и двигателя, посочвайки, че GPS данните от пистата дават най-добра представа.

„Не е моя работа да определям точната разлика между шасито и мотора. Всеки, който анализира GPS телеметрията, може да добие достатъчно ясна картина за ситуацията“, уточни дизайнерът.

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Относно дългосрочните перспективи за 2027 година, когато в сила остават действащите регламенти, Нюи изрази оптимизъм за бъдещото развитие.

„По отношение на 2027 година в Хонда се влага изключително много енергия в проекти, които макар и в начална фаза, показват голям потенциал. Все още е твърде рано да се прогнозира къде точно ще се намира задвижващият агрегат на старта на следващия сезон и дали правилата на ADUO ще позволят нови подобрения след първите осем състезания“, заключи Нюи.

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Снимки: Gettyimages