В Пирели прогнозират състезание с един бокс в Лас Вегас

Доставчикът на гуми във Формула 1 Пирели смята, че стратегията с един бокс е най-бързата за Гран При на Лас Вегас.

Според директорът на Пирели Моторспорт Дарио Марафуски, оптималното решение е старт с меките сликове, бокс между 22 и 28 обиколка и оттам до финала със средно твърдите сликове. Скоростта, с която се загряват меките гуми дава възможност на отборите да ги използват и за втората си серия обиколки.

Bringing the speed to the Las Vegas Strip 😍 #F1 #LasVegasGP https://t.co/eRZXGHS3hG — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

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В Пирели смятат, че началото на състезанието с твърдите сликове не е добро решение, тъй като с тях пилотът ще е по-бавен и по-дългата серия обиколки няма да му донесе предимство.

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Въпреки ниските температури на въздуха и на асфалта и прашния асфалт в Лас Вегас, деградацията на гумите не е сериозен проблем за отборите. Но поддържането на оптималната им работна температура е задължително условие за силно представяне.

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Снимки: Gettyimages