Марко: Съмнявам се, че Ръсел отново ще получи шанс за титлата

Бившият старши съветник на Ред Бул Хелмут Марко изрази сериозни съмнения, че Джордж Ръсел някога отново ще получи реален шанс да се бори за световната титла във Формула 1 или да бъде възприеман като водещ пилот в някой отбор.

Критиките идват в навечерието на Гран При на САЩ в Остин, където и малкото останали математически шансове на Ръсел за титлата могат окончателно да се изпарят. В същото време неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели уверено крачи към короната.

An unrivalled view of cars hitting the track 🎥💪 📍 COTA Tower #F1 #USGP https://t.co/nIOw3qThDe — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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Британецът бе част от младежката програма на Мерцедес и прекара три сезона в Уилямс, преди да стане партньор на Люис Хамилтън в германския тим през 2022 година. Въпреки че отборът премина през трудности в ерата на граунд ефекта, промяната в техническите правила за 2026 година във Формула 1 предостави нова възможност и германският конструктор отново поведе битката при пилотите и при отборите.

Голямата звезда обаче се оказа Антонели. Италианецът има внушителен аванс от 102 точки пред съотборника си. Дори и да не си осигури трофея още този уикенд, той е на прага да влезе в историята като най-младия световен шампион във Формула 1.

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Докато Ръсел се надява да се завърне по-силен през 2027 година, Марко е скептичен за неговите перспективи.

„В психологически план това със сигурност е огромен удар за него. Ръсел вече не е пилот номер едно в отбора, Антонели категорично му отне тази позиция. Въпреки това Джордж си остава един от водещите състезатели. Силно се съмнявам обаче дали някога отново ще получи възможност да се бори за световната титла или да има статут на първи пилот където и да било“, заяви Марко пред Sky Германия.

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Марко не спести суперлативите за представянето на младия италианец, подчертавайки неговата впечатляваща скорост и контрол върху болида.

„Начинът, по който той успя да надделее над Джордж Ръсел през 2026 година, е наистина забележителен. Освен това, когато осъзнае, че не може да спечели дадено състезание, той кара умно, за да запази позиция. Това е ясен знак за зрялост, която е поразителна за толкова млад пилот“, допълни Марко.

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От своя страна Ръсел отчете, че новите автомобили във Формула 1 са се оказали идеални за стила на каране на неговия по-млад съотборник, докато собственият му напредък е останал незабелязан заради спада в доминацията на отбора.

„С новите болиди и гуми неговият естествен стил се оказа изключително ефективен, особено в състезателно темпо. Аз винаги съм бил пилот, който се фокусира върху средата и изхода от завоите, давам газ по-рано и агресивно. При него е обратното – той атакува остро входа на завоя и подава газ по-късно, което с новите задвижващи системи работи отлично. Това бе перфектната рецепта за него, а аз трябваше да адаптирам подхода си“, сподели британският състезател.

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„Усещам, че се адаптирах добре, но резултатите не се виждат толкова ясно, защото като отбор вече нямаме същото превъзходство. В началото на годината който завършеше пред другия, печелеше състезанието. Сега обаче Ред Бул спечелиха последните два старта, Макларън можеха да вземат три победи, а Ферари също спечелиха две. Моят личен напредък просто дойде в неподходящ момент“, завърши Ръсел.

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Снимки: Gettyimages