Исак Хаджар се оплака, че колата на Ред Бул не става за каране

Исак Хаджар не скри разочарованието си от началото на уикенда за Гран При на САЩ, като определи подготовката си като „бедствие“, а болида на Ред Бул — като „неуправляем“.

Младият пилот приключи първата свободна тренировка на „Пистата на Америките“ едва на 14-о място, на повече от секунда и половина спрямо лидера Шарл Леклер с Ферари. Въпреки че във втората сесия се изкачи до деветата позиция и намали пасива си до 1,1 секунди, съобщенията му по радиото и коментарите му в падока разкриха сериозен проблем с поведението на гумите в бързия първи сектор на трасето.

An unrivalled view of cars hitting the track 🎥💪 📍 COTA Tower #F1 #USGP https://t.co/nIOw3qThDe — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

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Хаджар обясни, че спечеленото време в началния сектор се изпарява мигновено заради изключително бързата деградация на меките смеси.

„Това е просто пълно бедствие - заяви откровено Исак. - След първи сектор, където реално постигнах доброто си време, до края на обиколката бях по-бавен, отколкото със средно твърдите гуми. Болидът беше абсолютно невъзможен за каране, губех предницата изключително много. Трябва да разгледаме ситуацията подробно, защото не е нормално да има толкова голямо износване само за една обиколка.“

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Запитан дали затрудненията са свързани изцяло с предната ос след преминаването на откриващия сектор, 22-годишният пилот бе безпощаден в оценката си: „Гумите бяха напълно унищожени във високоскоростните завои. Напълно съсипани.“

Хаджар допълни, че екипът трябва да изясни защо неговият подход се различава от решенията, които дават резултат при съотборника му Макс Верстапен.

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„Температурите на гумите скачат драстично при еднакво темпо. Трябва да променим баланса, тъй като използваме различни настройки. Ще опитаме корекции, но честно казано съм доста изненадан от толкова лошото поведение на болида“, завърши пилотът.

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Снимки: Gettyimages