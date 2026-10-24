Леклер очаква битка с Верстапен и Антонели в Остин

Шарл Леклер даде най-добри времена и в двете петъчни свободни тренировки за Гран При на САЩ, но въпреки това отказа да приеме ролята на фаворит за квалификацията. Пилотът на Ферари предупреди, че преките му съперници Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели разполагат с още скрит потенциал, а новите подобрения в болида на Скудерията за уикенда в Остин дават по-скромни резултати от очакваното.

След края на петъчните сесии на „Пистата на Америките“ най-бързият пилот за деня запази изключителна сдържаност. Леклер определи новите компоненти като малка стъпка напред, която е помогнала за плавния старт на уикенда, но без да води до драстичен скок в темпото.

FP1: P1 FP2: P1 Friday in Austin was @Charles_Leclerc's day 😮‍💨✅ #F1 #USGP https://t.co/FdkKZKFfMV — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

„Усещането зад волана е доста добро, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Все пак беше едва петък и виждаме това, което очаквахме. Ефектът от въведените новости далеч не е толкова голям, колкото мнозина си мислят по отношение на спечеленото време за обиколка“, коментира Шарл.

Той очаква промяна в съотношението на силите с напредването на състезателния уикенд: „Балансът на автомобила беше отличен още от първите обиколки и веднага влязохме в добър работен диапазон, което даде резултат. Усилията да подготвим този пакет възможно най-бързо определено ни помагат, но не бива да подхождаме с прекомерни очаквания към съботния ден, защото съперниците ни със сигурност крият още ресурс.“

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Леклер назова директно най-сериозните заплахи: „Кими и Макс изглеждат изключително силни. Все още нямам пълна представа за темпото на Макларън, тъй като те сякаш не успяха да покажат максимума си, но Кими и Макс определено ще бъдат в челото.“

Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин

Предпазливостта на Леклер съвпада с думите на съотборника му Люис Хамилтън още преди началото на сесиите. В четвъртък британският пилот разкри мащаба на промените по пода на болида: „Имаме много малък пакет за този уикенд. Печалбата е под една десета от секундата – около половин десета“, цитира го The Race.

Анулираната обиколка на Верстапен и минималните разлики

По време на първата тренировъчна сесия Верстапен за кратко записа по-добро време от това на Льоклер с 1:35.8 минути, но постижението му бе отменено заради напускане на очертанията на трасето на 19 завой. В крайна сметка с постижение от 1.36,0 Леклер завърши с минимална преднина от 0,084 секунди пред четирикратния световен шампион.

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Във втората свободна тренировка разликите останаха минимални – Антонели финишира само на 0,042 секунди зад Леклер, докато Верстапен остана на две десети от секундата от първото място.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages