Леклер очаква битка с Верстапен и Антонели в Остин

Шарл Леклер даде най-добри времена и в двете петъчни свободни тренировки за Гран При на САЩ, но въпреки това отказа да приеме ролята на фаворит за квалификацията. Пилотът на Ферари предупреди, че преките му съперници Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели разполагат с още скрит потенциал, а новите подобрения в болида на Скудерията за уикенда в Остин дават по-скромни резултати от очакваното.
След края на петъчните сесии на „Пистата на Америките“ най-бързият пилот за деня запази изключителна сдържаност. Леклер определи новите компоненти като малка стъпка напред, която е помогнала за плавния старт на уикенда, но без да води до драстичен скок в темпото.
Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри
„Усещането зад волана е доста добро, но трябва да останем здраво стъпили на земята. Все пак беше едва петък и виждаме това, което очаквахме. Ефектът от въведените новости далеч не е толкова голям, колкото мнозина си мислят по отношение на спечеленото време за обиколка“, коментира Шарл.
Той очаква промяна в съотношението на силите с напредването на състезателния уикенд: „Балансът на автомобила беше отличен още от първите обиколки и веднага влязохме в добър работен диапазон, което даде резултат. Усилията да подготвим този пакет възможно най-бързо определено ни помагат, но не бива да подхождаме с прекомерни очаквания към съботния ден, защото съперниците ни със сигурност крият още ресурс.“
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Леклер назова директно най-сериозните заплахи: „Кими и Макс изглеждат изключително силни. Все още нямам пълна представа за темпото на Макларън, тъй като те сякаш не успяха да покажат максимума си, но Кими и Макс определено ще бъдат в челото.“
Шарл Леклер зададе темпото на старта на уикенда в Остин
Предпазливостта на Леклер съвпада с думите на съотборника му Люис Хамилтън още преди началото на сесиите. В четвъртък британският пилот разкри мащаба на промените по пода на болида: „Имаме много малък пакет за този уикенд. Печалбата е под една десета от секундата – около половин десета“, цитира го The Race.
Анулираната обиколка на Верстапен и минималните разлики
По време на първата тренировъчна сесия Верстапен за кратко записа по-добро време от това на Льоклер с 1:35.8 минути, но постижението му бе отменено заради напускане на очертанията на трасето на 19 завой. В крайна сметка с постижение от 1.36,0 Леклер завърши с минимална преднина от 0,084 секунди пред четирикратния световен шампион.
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Във втората свободна тренировка разликите останаха минимални – Антонели финишира само на 0,042 секунди зад Леклер, докато Верстапен остана на две десети от секундата от първото място.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages