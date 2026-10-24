Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

След като беше най-бърз в първата свободна тренировка преди Гран При на САЩ, Шарл Леклер оглави класирането и в края на втория час за подготовка на „Пистата на Америките“ край Остин, щата Тексас.

Leclerc. Antonelli. Verstappen. 👀 Rounding out Friday with FP2 in Austin ✅ #F1 #USGP https://t.co/9A63ZyGasF — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Пилотът на Ферари запази първото си място с обиколка за 1:35.291, която той постигна по време на квалификационните симулации с меките гуми в средата на сесията. Монегаскът изпревари с 0.042 секунди лидера в световния шампионат Андреа Кими Антонели, който напредна спрямо петото си място в откриващата тренировка.

The soft tyre runs are well underway in FP2! 💨 It's Ferrari's Charles Leclerc at the top of the timesheets right now with a 1:35.291... but the times are tumbling 👀 #F1 #USGP https://t.co/QHvASQ22CA — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Това се случи, въпреки че италианецът загуби няколко минути за подготовка в началото на сесията, заради проблем със седалката на неговия автомобил. Пилотът на Мерцедес се оплака по радиото, че тя се движи в кокпита му, като първоначално той се опита да остане на пистата, но малко след това се прибра в бокса предсрочно, за да могат механиците му да отстранят проблема. Те сториха това и Антонели се върна на трасето, продължавайки със своята програма.

✨ Golden Hour ✨ #F1 #USGP https://t.co/DBSDnDUb6Y — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Тройката с пасив от 0.189 оформи победителят от последните две състезания в Малайзия и Сингапур Макс Верстапен, а зад него четвърти и пети се класираха Люис Хамилтън и Джордж Ръсел. Ръсел записа обиколка, която щеше да му бъде достатъчна за четвъртото място с пасив от 0.502 спрямо Леклер, но тя беше изтрита, защото британецът беше хванат да излиза извън пистата в края на подготвителния си тур.

Max 🆚 Liam... right out of the pit lane! 😱 #F1 #USGP https://t.co/Dqw9k319RF — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

Оскар Пиастри също загуби най-бързата си обиколка заради излизане от пистата и зае осмото място, зад Лиам Лоусън и съотборника му Ландо Норис. Челната десетка в края на петъчните тренировки в Остин допълниха Исак Хаджар и Оливър Беарман.

Уикендът за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи днес в 20:30 часа българско време с третата и последна свободна тренировка на „Пистата на Америките“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages