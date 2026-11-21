Завръщането на Ферари в челото ще е трудна битка

Квалификацията на Люис Хамилтън за Гран При на Лас Вегас приключи още във втория сегмент, като след разместванията заради наказания пилотът на Ферари ще потегли от 11-а позиция. Британецът описа сесията като „кошмар“ и изтъкна няколко фактора, лишили го от темпото, необходимо за участие в битката за полпозишън.

Основният и най-видим проблем се оказаха пораженията по пода на болида. По думите на Хамилтън от автомобила се е отчупил детайл още в началната фаза на квалификацията – по време на първия или втория му бърз тур. Той прецени, че нарушеният баланс го е лишил от аеродинамично притискане, което сериозно е влошило стабилността на колата.

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Проблемите на Хамилтън не спряха дотук. В последната си обиколка британецът срещна и затруднения с разгръщането на мощността от хибридната система, което доведе до допълнителна загуба на време. Въпреки това Хамилтън определи опита си като доста силен и максималното, което е можел да постигне с наличния ресурс – показателно за мащаба на препятствията пред него.

В крайното класиране от сесията той даде 12-о време преди корекциите, а съотборникът му Шарл Леклер също отпадна преждевременно с 11-и резултат. Неуредиците в Скудерията далеч не се изчерпват с щетите по автомобила на британеца – и двамата състезатели акцентираха върху осезаемата загуба на време по дългите прави и трудностите да подготвят гумите за идеална обиколка.

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Стартовата позиция на Хамилтън все пак му оставя вратата отворена за пробив, но конфигурацията на уличната писта прави задачата трудна. Дългите прави предразполагат към изпреварвания, ала автомобил с дефицит на максимална скорост трудно реализира атаките си. Към това се добавя и необходимостта от прецизен контрол върху температурата на гумите в условията на нощния студ.

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Ферари се нуждае от повече от чисто състезание

Пораженията по пода обясняват част от изоставането на британеца, но не извинява цялостното представяне на тима от Маранело. Леклер също изрази разочарование от начина, по който отборът подходи към сесията, като посочи като спънки трафика и подготовката на гумите.

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Ако най-големият дефицит на Хамилтън се дължи на техническите спънки и отчупения елемент, чисто състезание без инциденти би му помогнало да напредне в класирането. Ако обаче липсата на скорост на правите се окаже структурен проблем за Ферари, изпреварванията ще бъдат изключително трудни, дори темпото в завоите да е конкурентно.

Традиционната сила на италианския тим да пази гумите в дълги състезателни серии дава поводи за оптимизъм, но не е гаранция за успех. Ниските температури в Лас Вегас превръщат загряването на смесите в изпитание за цялата решетка, а автомобилът ще трябва да поддържа стабилно темпо в продължение на десетки обиколки.

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Ситуацията поставя и сериозен оперативен въпрос пред инженерите: каква част от пораженията може да бъде отстранена преди старта и какво ще трябва да се компенсира в движение. Механиците могат да подменят детайли, но загубените позиции на стартовата решетка остават факт.

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Снимки: Gettyimages