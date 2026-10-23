Хамилтън няма да се отказва и планира да се състезава в Руанда

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън обяви, че се надява да удължи кариерата си чак до следващото десетилетие, за да сбъдне своята мечта и да участва в Гран При на Африка. Повод за изказването му стана сключването на 10-годишен договор за провеждане на състезание в Руанда. Наред с вълнението си обаче, настоящият пилот на Ферари коментира и критиките, свързани със спазването на човешките права в страната домакин.

Завръщането на световния шампионат на африканска земя отдавна е сред основните приоритети на Хамилтън. Британският състезател разкри, че през цялата си професионална кариера е провел безброй срещи и разговори с акционери и политически лидери с цел континентът отново да приеме кръг от календара за първи път след Гран При на Южна Африка през 1993 година.

Lewis isn't leaving any time soon 🤩 Hamilton's dream to drive in the future African Grand Prix could further extend his legendary run in Formula 1 🏁 #F1 #USGP https://t.co/xLeei0J6nN — Formula 1 (@F1) October 23, 2026

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Тъй като надпреварата в Руанда се планира за началото на следващото десетилетие, Хамилтън ще бъде поне на 45 години, когато тя се проведе. Самият пилот сподели, че новината на практика го задължава да се задържи на пистата по-дълго от първоначално планираното.

„Очаквам с нетърпение да се състезавам по-дълго с Андреа Кими Антонели. Обявяването на старта в Африка направо ме принуждава да остана още доста време, защото това винаги е било моя мечта. Ще трябва да продължа да работя здраво и да поддържам отлична форма. Ако през следващата година все още постигам силни резултати, със сигурност продължаваме напред“, сподели Хамилтън по време на официалната пресконференция в Остин.

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Африка заслужава своето място във Формула 1

Най-голямата звезда във Формула 1 изрази твърда убеденост, че континентът има пълното право на свой собствен старт, подчертавайки положителното въздействие, което подобно мащабно спортно събитие може да окаже върху глобалното възприятие за региона.

„Това е място, което напълно заслужава старт от Формула 1. Става дума за целия континент, а не само за една държава. Там има толкова прекрасни страни, страхотни хора и изключително богата култура. Важно е чрез нашия спорт да покажем всичко това на целия свят. Когато посещаваме нови дестинации, хората научават повече за тях, децата говорят за това в училище и интересът нараства. Затова възлагам огромни надежди на този проект“, допълни пилотът.

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Остри критики и въпросът за човешките права

Въпреки ентусиазма около новото състезание, дългосрочният договор с Руанда предизвика и сериозно обществено недоволство. Ръководителят на кампаниите в Амнести Интернешънъл Великобритания Феликс Джейкънс определи генералния спонсор на проекта „Посетете Руанда“ като опит за подобряване на репутацията чрез спорт. От правозащитната организация насочиха вниманието към проблемите с произволните арести, насилието и потискането на свободата на словото в страната.

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Организацията на обединените нации (ООН) и правозащитници изтъкват също така ролята на руандийските власти в съседната Демократична република Конго, включително подкрепата за бунтовническата групировка М23, свързвана с тежки нарушения на човешките права и нелегален трафик на злато и други ценни минерали.

Хамилтън не подмина сериозната тема, като подчерта, че подобни проблеми изискват смиреност, информираност и задълбочено разбиране на историческия контекст.

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„Навсякъде по света има сложни проблеми и съм запознат с тези истории. Трябва обаче да подхождаме със смирение, тъй като има много неща, за които не знаем достатъчно. Израснах в Англия, където в училище никога не сме учили достатъчно за Африка, а това трябва да бъде част от образователната програма. Много от съвременните трудности там са резултат от колониализма и намесата на Запада“, отбеляза британецът.

Хамилтън категорично заяви, че спортът не трябва да си затваря очите за реалните предизвикателства, а напротив – да бъде катализатор на обществения диалог.

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„Присъствието ни там не означава, че ще пренебрегнем случващото се. Надявам се хората да се образоват повече за настоящето и вековната история на този регион. Иска ми се това да отвори пространство за важен разговор. Трябва да работим за мира и справедливостта на места като Конго, Судан, Сирия и Палестина. Силно вярвам, че рано или късно ще постигнем траен мир“, завърши Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages