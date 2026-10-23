Мерцедес е все по-близо до деветата си титла при конструкторите

Мерцедес уверено крачи към спечелването на своята девета световна титла при конструкторите във Формула 1, след като изгради солидна преднина пред преките си конкуренти през сезон 2026. До края на шампионата остават шест кръга, а германският тим вече се доближава до момента, в който може да триумфира с трофея.

Сребърните стрели са начело в класирането с 578 точки, следвани от Ферари с 444, Макларън с 339 и Ред Бул с 332 точки. Мерцедес записа 11 победи в първите 17 състезания за годината.

In the shadow of giants 👀 #F1 #USGP https://t.co/YQe0j8ShzN — Formula 1 (@F1) October 22, 2026

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Евентуална девета отборна титла ще бъде първа за Мерцедес от 2021 година насам, когато тимът завърши серията си от осем поредни шампионски триумфа. Въпреки това интригата при конструкторите няма как да приключи още този уикенд по време на Гран При на САЩ, независимо от развоя на събитията на пистата в Остин.

Тъй като в оставащите шест състезателни уикенди няма предвидени спринтове, максималният възможен актив до края на сезона е 258 точки. Всеки отбор може да спечели най-много 43 точки в рамките на един състезателен уикенд при двойна победа.

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Дори Антонели и Ръсел да финишират първи и втори в Остин, а състезателите на Ферари да не спечелят нито една точка, авансът на германския тим ще нарасне до 177 точки. Това обаче няма да бъде достатъчно за предсрочна титла, тъй като в оставащите пет старта на разположение ще има още 215 точки.

Поради тази причина първата реална възможност за Мерцедес ще бъде по време на Гран При на Мексико на 1 ноември. След финала в Мексико Сити в играта ще останат само 172 точки, което означава, че Сребърните стрели трябва да си осигурят непреодолима преднина пред Ферари именно тогава.

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За да се случи това, Мерцедес трябва да увеличи сегашния си аванс с поне 38 точки в рамките на състезанията в САЩ и Мексико. Дори и при перфектен уикенд в Остин (43 спечелени точки срещу нула за Ферари), италианският тим ще трябва да бъде спрян от заличаване на пасива на мексиканска земя.

През настоящия сезон Мерцедес печели средно с 7,6 точки повече на състезание от Ферари. Ако това съотношение се запази, развръзката при конструкторите най-вероятно ще настъпи на 8 ноември в Гран При на Сао Пауло, когато до края на кампанията ще остават само 129 точки.

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Докато Мерцедес ще трябва да почака поне до старта в Мексико, 20-годишният Кими Антонели може да си гарантира световната титла при пилотите още по време на Гран При на САЩ.

Италианският състезател води с 102 точки пред своя съотборник Джордж Ръсел, а Люис Хамилтън изостава с още девет точки зад британеца. При 150 оставащи точки в последните шест кръга, Антонели има реален шанс да реши спора в Остин.

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За да стане световен шампион този уикенд, младият талант трябва да спечели състезанието, Ръсел да завърши на девето място или по-назад, а Хамилтън да не се класира по-напред от петата позиция. При подобен развой Антонели ще влезе в историята като най-младия световен шампион във Формула 1 и ще подобри рекорда на Себастиан Фетел от 2010 година.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages