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Без наказание за Ландо Норис за сблъсъка с Оскар Пиастри в Сингапур

  • 23 окт 2026 | 13:40
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Световният шампион Ландо Норис няма да понесе санкции заради инцидента със съотборника си в Макларън Оскар Пиастри по време на спринта в Сингапур. Отборът от Формула 1 е провел задълбочени вътрешни разговори между състезанията и е сметнал въпроса за окончателно приключен.

Сблъсъкът между двамата се случи в последната обиколка на спринта, когато Норис предприе твърде оптимистична атака за четвъртата позиция в десния завой номер 5. Маневрата свари Пиастри неподготвен, последва удар и в резултат на това австралиецът отпадна, а британецът се свлече до осмото място. Шефът на тима Андреа Стела бе изключително разочарован след финала и дори подчерта, че в случая не се интересува от извинения.

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Тъй като ситуацията се разви по средата на състезателния уикенд, тимът отложи окончателния анализ за след Сингапур. В официалното превю на отбора преди надпреварата за Гран При на САЩ Норис пое пълна отговорност за случилото се:

„Поемам отговорност за грешките си и се уча от тях. Този отбор е моята мотивация всеки уикенд, а целта ми е да се отблагодаря за упоритата работа на всички, като се усъвършенствам, вземам по-правилни решения и представлявам тима по възможно най-добрия начин.“

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Това изявление бе възприето като категоричен знак, че Макларън слага край на напрежението. Ситуацията напомня за миналия сезон, когато Норис отново удари съотборника си в Сингапур. Тогава отборът му наложи лека вътрешна санкция за следващия старт в Остин, давайки предимство на Пиастри при излизането от бокса. Тази привилегия обаче бързо бе отменена още същия уикенд, след като австралиецът се удари в Норис в спринтовото състезание.

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Този път от ръководството избраха различен подход, с който Пиастри изцяло се съгласи. По време на пресконференцията преди старта в Остин той заяви, че е доволен от реакцията на тима и начина, по който Зак Браун и Андреа Стела са управлявали ситуацията.

Вътрешните разговори са били насочени не толкова към доказване на вина за удара, колкото към това Норис да осъзнае, че маневрата е била напълно излишна. Британският пилот първоначално смяташе атаката за оправдана, но още преди неделното състезание в Сингапур промени мнението си.

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От Макларън са останали недоволни от опита за изпреварване най-вече защото дори да бе успешен, той нямаше да промени цялостното класиране на тима. Норис надали щеше да настигне движещия се пред Пиастри Шарл Льоклер, а рискът за една-единствена точка не е бил оправдан с оглед битката в шампионата. Поради тази причина за Стела е било от ключово значение пилотът му реално да осъзнае грешната си преценка, а не просто да поднесе формално извинение.

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Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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