Ралф Шумахер подкани Кадилак да замени Валтери Ботас с Естебан Окон

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер смята, че американският отбор Кадилак трябва да замени Валтери Ботас с Естебан Окон, като според него французинът ще е далеч по-удачен вариант за състава. Германецът изрази тази позиция при коментара си за първия сезон на Кадилак в шампионата, като подчерта, че критиките му към финландеца са свързани изцяло с представянето му на пистата.

Ботас се завърна във Формула 1 в редиците на Кадилак през 2026 година след едногодишна пауза, като застана рамо до рамо с друг завръщащ се състезател – Серхио Перес. Въпреки че и двамата разполагат с богат опит, американският тим среща сериозни трудности да се конкурира с утвърдените съперници в дебютната си кампания.

Cadillac are looking terrific in Texas 🤩 #F1 #USGP https://t.co/9Ss1FuNdva — Formula 1 (@F1) October 20, 2026

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Шумахер вижда Окон като по-добра алтернатива

В изказване за подкаста „Бакстейдж Боксенгасе“ Шумахер посочи настоящия пилот на Хаас Естебан Окон като идеалното ново попълнение: „Определено бих взел Окон веднага.“

Германецът изрично уточни, че спортната му оценка няма нищо общо с личното му отношение към Ботас. Той го описа като изключително симпатичен човек и помоли думите му да не се приемат лично.

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„От чисто спортна гледна точка обаче това е различно,“ добави Шумахер, съветвайки финландеца „да се качи на велосипеда и да се наслаждава на живота“.

Коментарът прави ясна препратка към скорошния колоездачен преход на Ботас от Малайзия до Сингапур, който той сподели в социалните мрежи. Колоезденето заема все по-голяма част от живота му извън състезанията, а думите на Шумахер загатват, че за него би било по-добре да се посвети на страничните си интереси.

Междувременно Окон кара за отбора на Хаас, но все още няма потвърдено място за сезон 2027. Французинът се състезаваше без прекъсване и през 2025 година, за разлика от Ботас, който прекара тази година извън стартовата решетка, преди да подпише с Кадилак.

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Представянето на Ботас и Перес в Кадилак през 2026 година

При сформирането на първия си пилотски състав Кадилак заложи на опита. Ботас дойде с десет победи от годините си в Мерцедес, докато Перес внесе актив от шест победи и няколко сезона като съотборник на Макс Верстапен в Ред Бул.

До момента през 2026 година обаче нито един от двамата не е успял да спечели точки за екипа. В дебютния си сезон Кадилак прекарва по-голямата част от състезанията в дъното на колоната, а пилотите неизменно остават извън челната десетка.

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Най-доброто класиране за финландеца дойде в Гран при на Китай с 13-о място, макар че кампанията му е съпътствана от отпадания и проблеми с надеждността.

Перес също води трудна битка за влизане в зоната на точките. Мексиканецът беше най-близо до целта в Монако, където финишира десети, но наказание от десет секунди го лиши от първи актив за сезона.

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Въпреки липсата на точки и за двамата, Перес като цяло доминира в това съперничество и по-често завършва пред Ботас. Мексиканецът редовно се представя по-убедително в състезателните уикенди, макар че ниската конкурентоспособност на болида не позволява реална битка за предни позиции.

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Снимки: Gettyimages