Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

Отборът на Кадилак ще отбележи първото си участие в надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1 със специална цветова схема по колите на Валтери Ботас и Серхио Перес. Оцветяването на MAC-26 за уикенда в Остин е вдъхновено изцяло от щата Тексас, като то включва каубойски мотиви.

A new look for our first rodeo. Distinctly American artistry brought to you in design collaboration with GM Design Studios. https://t.co/Uvr39uOGV3 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 20, 2026

Кадилак не е единственият тим, който ще бъде с по-различна разцветка този уикенд. Другият американски отбор – Хаас вече показа своите цветове. От Ферари също загатнаха в своите профили, че ще бъдат с по-различно оцветяване в Остин, но Черните кончета все още не са показали своята визия за Гран При на САЩ.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Cadillac Formula 1 Team

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