Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

Отборът на Кадилак ще отбележи първото си участие в надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1 със специална цветова схема по колите на Валтери Ботас и Серхио Перес. Оцветяването на MAC-26 за уикенда в Остин е вдъхновено изцяло от щата Тексас, като то включва каубойски мотиви.
Кадилак не е единственият тим, който ще бъде с по-различна разцветка този уикенд. Другият американски отбор – Хаас вече показа своите цветове. От Ферари също загатнаха в своите профили, че ще бъдат с по-различно оцветяване в Остин, но Черните кончета все още не са показали своята визия за Гран При на САЩ.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Снимки: Cadillac Formula 1 TeamДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google