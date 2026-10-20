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Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

  • 20 окт 2026 | 17:33
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Кадилак със специални цветове за първото си родео в Гран При на САЩ

Отборът на Кадилак ще отбележи първото си участие в надпреварата за Гран При на САЩ във Формула 1 със специална цветова схема по колите на Валтери Ботас и Серхио Перес. Оцветяването на MAC-26 за уикенда в Остин е вдъхновено изцяло от щата Тексас, като то включва каубойски мотиви.

Кадилак не е единственият тим, който ще бъде с по-различна разцветка този уикенд. Другият американски отбор – Хаас вече показа своите цветове. От Ферари също загатнаха в своите профили, че ще бъдат с по-различно оцветяване в Остин, но Черните кончета все още не са показали своята визия за Гран При на САЩ.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

Снимки: Cadillac Formula 1 Team

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