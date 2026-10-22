Може ли Верстапен да има предимство с гумите в Остин?

След две последователни победи в последните два старта във Формула 1, Макс Верстапен пристига в Остин, където го очаква ново сериозно изпитание. Според официалния доставчик на гуми Пирели, износването на сликовете в ходи на състезанието ще има ключово значение. Промяната в селекцията на смесите обаче осигурява на Ред Бул допълнителен стратегически ход.

За състезателния уикенд Пирели предоставя три типа гуми за суха писта: твърди С2, средно твърди С3 и меки С4. По-меките смеси осигуряват по-високо сцепление и скорост, но губят свойствата си по-бързо. Поради тази причина отборите ще трябва прецизно да преценят дали да заложат на първоначално темпо, или на по-дълги серии от обиколки с по-малко спирания в бокса.

Kimi's Austin mission is as follows... 😮‍💨 Here is how he could claim the Drivers' Championship this weekend! 👀 #F1 #USGP https://t.co/cTS7HSRKbV — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

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Основната новост тази година засяга най-твърдия комплект. През изминалия сезон беше заложено на по-твърдата смес С1, докато този път изборът пада върху С2. Средните и меките варианти остават същите като през 2025 година, което значително намалява разликата между трите налични опции.

Сериозното натоварване на „Пистата на Америките“

Конфигурацията на трасето в Тексас подлага на сериозен натиск както предните, така и задните гуми. В първия сектор бързите и последователни завои натоварват интензивно предната част на автомобила при честата смяна на посоката. В по-късните етапи от обиколката задните гуми поемат основната тежест при ускорението на излизане от бавните завои, което създава риск от прегряване и спад в сцеплението.

Ah, the memories... 😬 These COTA battles in 2024 and 2025 certainly had us on the edge of our seats! 😮‍💨 #F1 #USGP https://t.co/VR4sDfYLtC — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

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Състоянието на асфалтовата настилка също е от значение. Участъкът между завой номер 9 и завой номер 11 е преасфалтиран, докато останалата част от повърхността остава по-стара и агресивна. Поради това от Пирели очакват високата деградация да бъде определящ фактор. През миналото издание няколко от пилотите завършиха своите серии със значително износени гуми.

За състезателите това означава, че максималното натискане във всяка обиколка не е непременно най-печелившият подход. Прекомерното натоварване на гумите в началото може да доведе до драстичен спад в темпото на по-късен етап и да наложи допълнително влизане в питлейна.

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Прогнозите на Пирели сочат, че стратегията с едно спиране остава най-вероятният сценарий. Гумите С2 може да се окажат изключително полезни заради способността им да поддържат стабилно представяне през дълга поредица от обиколки. Евентуални високи температури на пистата обаче биха могли да ускорят деградацията и да направят алтернативните планове с две спирания по-привлекателни.

Второто спиране за смяна отнема ценно време, но пък предоставя предимството на нов комплект гуми. Инженерите на Ред Бул ще трябва внимателно да изчислят дали Верстапен ще успее да навакса загубените секунди с по-силно темпо след бокса. По-дългото оставане на пистата е оправдано само ако времената за обиколка не се влошават твърде рязко.

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През миналата кампания нидерландецът стигна до триумфа в Остин именно с тактика с едно спиране, като стартира със средни гуми и премина към меки в 33-тата обиколка. Въпреки че се наложи да пази гумите си в заключителната фаза, той успя да задържи лидерството, което доказва, че използването на по-мека смес може да бъде успешно, макар и без предварителни гаранции за настоящия уикенд.

Фокус върху подготовката за дълги състезателни серии

Симулациите на дълги серии по време на свободните тренировки ще имат първостепенно значение. В тях пилотите правят множество поредни обиколки с един и същ комплект, за да предоставят ценни данни на своите екипи. Това ще позволи на Ред Бул да прецени темпото на деградация при Верстапен и точния момент за смяна, тъй като единична бърза обиколка не дава ясна представа за издръжливостта на гумите. Шансовете на световния шампион да запише трети пореден успех в Остин ще зависят до голяма степен от това колко ефективно болидът RB22 работи с гумите в дълга състезателна дистанция.

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Снимки: Gettyimages