Хелмут Марко: Антонели тотално засенчи Ръсел в Мерцедес

Бившият съветник на Ред Бул Хелмут Марко засипа с похвали младата звезда на Мерцедес Кими Антонели за представянето му през сезон 2026 във Формула 1. Според австриеца италианският пилот категорично превъзхожда своя съотборник Джордж Ръсел. С преднина от над 100 точки на върха в генералното класиране, Антонели е съвсем близо до спечелването на първата си световна титла, като триумфът може да стане факт още този уикенд по време на Гран При на САЩ.

Младокът на Мерцедес прави забележителен втори сезон в шампионата, след като записа серия от победи в началната фаза на годината и се утвърди като пилота, когото всички останали трябва да догонват. Въпреки че Ръсел откри кампанията с успех в Австралия, впоследствие британецът не успя да поддържа темпото и постоянството на съотборника си.

A record that has stood for 16 years is on the verge of being broken 👀 #F1 #USGP https://t.co/zLYTu4ddFS — Formula 1 (@F1) October 20, 2026

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В интервю за австрийското издание „OE24“ Марко сподели възхищението си от израстването на Антонели и умението му да съчетава феноменална скорост с далеч по-зрелищен и стабилен подход в сравнение с дебютната му година:

„Прекрасно е да наблюдаваш как това младо момче кара болида да лети, както и радостта, с която празнува успехите си. Той е невероятно бърз, а когато победата е недостижима, се бори за възможно най-доброто класиране. Миналия сезон му липсваше постоянство и допускаше грешки, но тази година тотално засенчи Ръсел. Той просто го надигра.“

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Оценката на доктор Марко идва след поредица от силни състезания за Антонели, който по-рано през годината спечели четири поредни надпревари. От своя страна Ръсел се сблъска със сериозни проблеми с надеждността на болида, които му струваха ценни точки. Отпадането на британеца в Гран При на Канада се оказа особено болезнено и позволи на Антонели да увеличи аванса си на 43 пункта.

До септември разликата стана още по-внушителна. Триумфът на Антонели на пистата „Монца“, където спечели въпреки старта от 19-а позиция на решетката, остави Ръсел на 66 точки пасив, макар че британецът завърши на второ място.

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След състезанието в Италия самият Ръсел призна превъзходството на своя съотборник:

„Кими напълно контролира шампионата и напълно заслужава да бъде начело. Лично аз вече дори не мисля за обрат или битка за титлата. Фокусиран съм върху всяко отделно състезание и стремежа да извличам максимума от всеки състезателен уикенд.“

Третото място на Антонели в Сингапур увеличи преднината му пред Ръсел до 102 точки, предоставяйки му първи реален шанс да си осигури световната корона на пистата в Остин.

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Точните сценарии за предсрочно спечелване на титлата обаче зависят от финалния график на календара за 2026 година поради неяснотите около провеждането на стартовете в Катар и Абу Даби заради ситуацията в Близкия изток.

Ако тези две състезания се проведат по план, Антонели ще стане шампион още в Остин при победа в Гран При на САЩ, условие Ръсел да финишира девети или по-назад, а Люис Хамилтън да не завърши по-напред от петата позиция.

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При евентуална отмяна на състезанията в Катар и Абу Даби и замяната им само с един допълнителен старт на пистата „Имола“, след състезанието в Остин ще останат само пет кръга. При такъв развой Антонели ще трябва просто да не загуби повече от 2 точки спрямо Ръсел, 11 спрямо Хамилтън и 19 спрямо Макс Верстапен. При този сценарий всяка победа му гарантира короната, а завършване на втора или трета позиция пред Ръсел също би било напълно достатъчно.

Евентуална титла на Антонели ще сложи край на дълго чакане за италианския автомобилен спорт, тъй като страната няма световен шампион при пилотите във Формула 1 от триумфа на Алберто Аскари през 1953 година.

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Снимки: Gettyimages