"Хокенхайм" пак преговаря за Формула 1, няма държавни пари

Мениджмънтът на легендарната германска писта „Хокенхайм“ провежда разговори с ръководството на Формула 1 за евентуално завръщане в календара на шампионата. На този етап обаче проектът остава предимно теоретичен заради финансови затруднения и липса на подкрепа от държавата.

Управляващите директори на комплекса в провинция Баден-Вюртемберг – Йорн Теске и Йохен Нерпел – коментираха ситуацията пред специализираното издание Formel1.de. Повод за изказването им бе представянето на новия многофункционален център „Motorworld“, обединяващ моторните спортове, търговията, хотелската база и автомобилната култура.

Kimi's Austin mission is as follows... 😮‍💨 Here is how he could claim the Drivers' Championship this weekend! 👀 #F1 #USGP https://t.co/cTS7HSRKbV — Formula 1 (@F1) October 21, 2026

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„Хокенхаймринг“ приема Гран при на Германия за първи път през 1970 г. и беше неизменна част от календара между 1977 и 2006, след което започна да се редува с „Нюрбургринг“. Последното състезание на пистата се проведе през 2019 г. благодарение на финансовото съдействие на Мерцедес, след което икономическите условия направиха бъдещите събития финансово неосъществими.

Въпреки че актуалният график на шампионата включва 24 старта, като вече се появиха и екзотични дестинации като Руанда, германското съоръжение продължава да се стреми към завръщане във Формула 1.

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„От Формула 1 следят много внимателно какво правим тук - сподели Теске. - Водим разговори, но основният фокус е дали инфраструктурата и общите условия отговарят на изискванията. Снимките и проектите за новите ни сгради впечатлиха всички, включително изпълнителния директор Стефано Доменикали, което е знак за нашето развитие.“

За да отговори на съвременните стандарти, трасето ще се нуждае от временни трибуни, които да увеличат капацитета от 60 000 до близо 100 000 седящи места, както и от по-голяма сграда за боксовете, която да побере 11 отбора.

Основният проблем обаче остава финансовото осигуряване. Йохен Нерпел посочи огромния контраст между отношението в Германия и други държави:

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„Виждаме примери като Унгария, където новите съоръжения в боксовете бяха изградени за по-малко от девет месеца с държавна помощ. Когато зад даден проект стои институционална подкрепа, както беше и при преговорите с Руанда, нещата се развиват бързо. В Германия – страна с огромни автомобилни традиции – подкрепата за Формула 1 е изненадващо слаба, а шансовете за получаване на публично финансиране са практически нулеви.“

Относно възможността „Хокенхайм“ да се включи като заместващо състезание в кратък срок, ръководството изрази скептицизъм.

„Ако поемането на еднократно състезание отвори вратата към дългосрочен договор за няколко години, бихме обмислили сериозно такъв вариант - допълни Теске. - Но ако става дума единствено за временен заместващ старт, усилията и разходите определено не си струват.“

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Четиринадесет от настоящите 22-ма състезатели във Формула 1 са карали на „Хокенхаймринг“, като трима от тях са печелили победи – Фернандо Алонсо (2005, 2010 и 2012 г.), Люис Хамилтън (2006, 2016 и 2018 г.) и Макс Верстапен (2019 г.). Рекордьор по триумфи на германското трасе остава Михаел Шумахер с четири победи.

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Снимки: Gettyimages