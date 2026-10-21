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Боримиров: Отиваме за максимума в Чехия

  • 21 окт 2026 | 15:06
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Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори пред репортерите на летище "Васил Левски" преди заминаването за Чехия. Шефът на "сините" заяви, че отборът ще търси максимума срещу Виктория (Пилзен), и каза за контузията на Гашпер Търдин, който ще пропусне мача на "Доосан Арена".

"Отиваме за максимума в Чехия. Силата на нашия отбор е колективът, който е изграден през тази година и половина, откакто Хулио е начело на отбора. Ще се стараем да надграждаме, за да може да бъдем там, където искаме.

Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София
Акрам Бурас тръгна с Левски за Чехия, Търдин остава в София

Виждаме какви изненади се случват по мачовете. Левски не е изключение. Искам Левски да е Левски. Във всеки един мач да радваме с играта си нашите фенове. Най-важното нещо е да вземем трите точки, защото когато побеждаваш, всички са доволни.

11 Левски отпътува за Чехия за мача с Виктория (Пилзен)

Хулио най-правилно може да каже на колко процента е готов Акрам и колко може да играе. Контузията на Търдин не е сериозна. Хулио е решил да го съхрани за следващия мач. Когато нещо се случи, вие ще го разберете от нашия сайт. Искам да сме по-ефективни в атака", сподели Боримиров.

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Снимки: Владимир Иванов

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