Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Трима футболисти са носили екипите и на Левски, и на Виктория (Пилзен) преди предстоящия сблъсък между двата отбора в Лига Европа. Това са Давид Бистрон, Роман Прохазка и Рикардиньо.

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Любопитното е, че и тримата преминават в чешкия клуб директно от "Герена".

Първи по този път поема Бистрон. Бранителят става шампион на България с Левски през сезон 2008/09, а през лятото на 2009 година е преотстъпен на Виктория. Впоследствие чехите го откупуват, а с отбора от Пилзен той печели и титлата в Чехия през 2011 година.

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През 2018 година към Виктория се присъединява Прохазка. Словакът оставя сериозна следа при "сините", за които играе през сезон 2012/13 и отново между 2014 и 2018 година. За тима от Пилзен халфът записва 46 официални срещи, преди да премине в полския Гурник (Забже) през януари 2020 година.



Последният футболист е Рикардиньо, продаден от Левски на Виктория през юли 2024 година. Бразилецът напуска България с 20 гола в 56 официални мача за столичани. В първия състав на чешкия клуб обаче участва само в пет официални двубоя - три за първенство, един за купата и един в Лига Европа, преди да бъде преотстъпен на Макаби (Хайфа) през януари 2025 година.

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