Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Лига Европа
  2. Левски

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 7910
  • 0
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)
Слушай на живо
Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Трима футболисти са носили екипите и на Левски, и на Виктория (Пилзен) преди предстоящия сблъсък между двата отбора в Лига Европа. Това са Давид Бистрон, Роман Прохазка и Рикардиньо.

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Любопитното е, че и тримата преминават в чешкия клуб директно от "Герена".

Първи по този път поема Бистрон. Бранителят става шампион на България с Левски през сезон 2008/09, а през лятото на 2009 година е преотстъпен на Виктория. Впоследствие чехите го откупуват, а с отбора от Пилзен той печели и титлата в Чехия през 2011 година.

УЕФА прати строг испанец на мача на Левски - Реал и Барса недоволстват от него, Лудогорец не го помни с добро
УЕФА прати строг испанец на мача на Левски - Реал и Барса недоволстват от него, Лудогорец не го помни с добро

През 2018 година към Виктория се присъединява Прохазка. Словакът оставя сериозна следа при "сините", за които играе през сезон 2012/13 и отново между 2014 и 2018 година. За тима от Пилзен халфът записва 46 официални срещи, преди да премине в полския Гурник (Забже) през януари 2020 година.

Последният футболист е Рикардиньо, продаден от Левски на Виктория през юли 2024 година. Бразилецът напуска България с 20 гола в 56 официални мача за столичани. В първия състав на чешкия клуб обаче участва само в пет официални двубоя - три за първенство, един за купата и един в Лига Европа, преди да бъде преотстъпен на Макаби (Хайфа) през януари 2025 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8595
  • 24
Илиян Трифонов: Трябват ни точки

Илиян Трифонов: Трябват ни точки

  • 21 окт 2026 | 08:48
  • 530
  • 0
Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

Николай Нинов за мача с дубъла на Спартак (Плевен)

  • 21 окт 2026 | 08:46
  • 543
  • 0
Росен Крумов: Да си свършим работата

Росен Крумов: Да си свършим работата

  • 21 окт 2026 | 08:44
  • 432
  • 0
Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

Балкан с жалба срещу съдийството в Етрополе

  • 21 окт 2026 | 08:42
  • 523
  • 0
Контузии във ФК Ямбол

Контузии във ФК Ямбол

  • 21 окт 2026 | 08:27
  • 411
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

ЦСКА замина за Дания без две от големите си звезди

  • 21 окт 2026 | 09:04
  • 8595
  • 24
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 13641
  • 21
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Интригуващ сблъсък на "Тича"

  • 21 окт 2026 | 08:00
  • 3664
  • 6
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 283598
  • 83
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 3818
  • 1