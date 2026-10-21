Левски без Търдин в Чехия

Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Халфът Гашпер Търдин няма да пътува с отбора на Левски за гостуването на Виктория (Пилзен) от основната фаза на Лига Европа. Полузащитникът получи травма по време на мача със Спартак (Плевен) за Sesame Купа на България. Днес халфът не взе участие в сутрешната тренировка преди заминаването за Чехия и ще остане в София, за да започне възстановяването си.

Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

Асен Митков, Мустафа Сангаре, Оливър Камдем и Радослав Кирилов пък не са регистрирани за турнира и също няма да летят за Пилзен.

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