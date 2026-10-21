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Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

  • 21 окт 2026 | 12:00
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Слушай на живо: Виктория (Пилзен) - Левски

Левски проведе последното си занимание преди отпътуването за Чехия, където ще гостува на Виктория Пилзен в Лига Европа. Полузащитникът Гашпер Търдин не взе участие в тренировката, а Акрам Бурас продължава да се подготвя със съотборниците си.

Отсъствието на Търдин поставя под въпрос участието му в европейския двубой. Засега няма официална информация за причината словенецът да пропусне заниманието, както и дали ще бъде на разположение за срещата.

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Добрата новина за „сините“ е, че Бурас се включи в поредна тренировка с отбора след продължителното си отсъствие.

Все още не е ясно дали алжирският халф ще попадне сред избраниците за гостуването. Това ще стане известно при обявяването на групата за пътуването до Чехия.

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